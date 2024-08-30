Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Düzenlendi

Osmaneli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yılı münasebetiyle kutlama programları düzenlendi. Programda çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Daha sonra şehitlik ziyareti gerçekleştirildi ve program dua ile sona erdi. Kutlama programına birçok yetkili, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

30.08.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli İlçesin de 30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yılı münasebetiyle kutlama programları düzenlendi.

Sabah saat 10.00'da Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Jandarma Astsubay Çavuş Taha Muhammet Tok, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tok, "Bugün asil Türk milleti ve kahraman Türk ordusunun Başkumandanı Atatürk'ün emrinde 102 yıl önce gerçekleştirdiği Büyük Zaferi Kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Tarih sürecinde ordu-millet olduğunu, zulme, esarete ve tahakküme boyun eğmeyeceğini mazisinde bulunan büyük zaferlerle tüm dünyaya kanıtlamıştır. 30 Ağustos; Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin dünyayı şaşkına çevirdiği gündür. 30 Ağustos; Türk milletinin ordusuyla el ele vererek nelere kadir olduğunun ispat edildiği gündür. 30 Ağustos; Türk milletinin mayasında bulunan hürriyet ve istiklal aşkının, birlik ve bütünlük bilincinin, esaret ve tahakküme boyun eğmeme kararlılığının perçinlendiği gündür. 30 Ağustos Zaferi ile bu vatanı bizlere armağan eden Atatürk liderliğindeki ordumuzun, Komutanlarımızın ve cephelerde canını vermiş, kanını dökmüş adsız şehitlerimizin, gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Aziz şehitlerimiz, bizlerde sizler gibi vatan için ölmeye yeminli, azimli ve inançlıyız. Bizlere bıraktığınız eserleri sonsuza kadar yaşatacağımıza yüce Türk ulusunun mutluluğu, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele edeceğimize ve karşımıza çıkacak iç ve dış her türlü tehdidi yok edeceğimize söz veriyoruz. Ruhlarınız şad olsun. Bu duygu ve düşüncelerim ile başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi, günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Şanlı zaferin 102'inci yıl dönümü Türk milletine kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra ilçe mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi. Şehitlikte ilçe müftülüğünde görevli imam hatipler Kur'an-ı Kerim okudular. İlçe Vaizi Salih Doğanay yaptığı dua ile program sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Özkan Okumuş, İl Genel Meclis üyeleri, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum örgütleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Osmaneli, bilecik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
13:53 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:32 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
16:28 Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı
16:27 Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı
15:43 Brighton’da gündem Ferdi Kadıoğlu Herkes yaptığı seçimi konuşuyor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor
15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Rakibine tekme atan Muslera’ya UEFA’dan ağır ceza Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza
15:25 Bursa’da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 11:44:26. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaneli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement