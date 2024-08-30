Osmaneli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Düzenlendi

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Bilecik'in Osmaneli İlçesin de 30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yılı münasebetiyle kutlama programları düzenlendi.

Sabah saat 10.00'da Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Jandarma Astsubay Çavuş Taha Muhammet Tok, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tok, "Bugün asil Türk milleti ve kahraman Türk ordusunun Başkumandanı Atatürk'ün emrinde 102 yıl önce gerçekleştirdiği Büyük Zaferi Kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Tarih sürecinde ordu-millet olduğunu, zulme, esarete ve tahakküme boyun eğmeyeceğini mazisinde bulunan büyük zaferlerle tüm dünyaya kanıtlamıştır. 30 Ağustos; Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin dünyayı şaşkına çevirdiği gündür. 30 Ağustos; Türk milletinin ordusuyla el ele vererek nelere kadir olduğunun ispat edildiği gündür. 30 Ağustos; Türk milletinin mayasında bulunan hürriyet ve istiklal aşkının, birlik ve bütünlük bilincinin, esaret ve tahakküme boyun eğmeme kararlılığının perçinlendiği gündür. 30 Ağustos Zaferi ile bu vatanı bizlere armağan eden Atatürk liderliğindeki ordumuzun, Komutanlarımızın ve cephelerde canını vermiş, kanını dökmüş adsız şehitlerimizin, gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Aziz şehitlerimiz, bizlerde sizler gibi vatan için ölmeye yeminli, azimli ve inançlıyız. Bizlere bıraktığınız eserleri sonsuza kadar yaşatacağımıza yüce Türk ulusunun mutluluğu, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele edeceğimize ve karşımıza çıkacak iç ve dış her türlü tehdidi yok edeceğimize söz veriyoruz. Ruhlarınız şad olsun. Bu duygu ve düşüncelerim ile başta Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi, günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarımızı ve hayatını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Şanlı zaferin 102'inci yıl dönümü Türk milletine kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra ilçe mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi. Şehitlikte ilçe müftülüğünde görevli imam hatipler Kur'an-ı Kerim okudular. İlçe Vaizi Salih Doğanay yaptığı dua ile program sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Özkan Okumuş, İl Genel Meclis üyeleri, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum örgütleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. - BİLECİK