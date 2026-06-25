Osmaneli Belediyesi dur durak bilmiyor - Son Dakika
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Osmaneli Belediyesi dur durak bilmiyor

Osmaneli Belediyesi dur durak bilmiyor
25.06.2026 09:36  Güncelleme: 09:38
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekipleri, parke yol döşeme, su hattı çekimi, kanalizasyon ve ahşap onarım gibi altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Başkan Torun, daha modern ve yaşanabilir bir Osmaneli hedefiyle çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor.

Parke yol yapım ekipleri Camikebir Mahallesi Mehmet Bendigal Caddesi'nde yol düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürürken, su işleri ekipleri iskana yeni açılan bölgelerde vatandaşların altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni su hattı çekim çalışmalarına devam ediyor. Ahşap atölyesi ekipleri Sakarya Nehri Mesire Alanı'nda kamelya onarımları ile ahşap masa üretim ve bakım çalışmalarını gerçekleştirirken, iş makinesi ekipleri ekskavatör ve kamyonlarla yeni iskan bölgelerinde yol açma ve düzenleme çalışmaları yürütüyor. Kanalizasyon ekipleri ise Yeni Sanayi Sitesi için kanalizasyon hattı çekim işlemlerine devam ediyor. Belediye ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü çalışmalarla Osmaneli'nin daha modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Daha yaşanabilir, daha modern bir Osmaneli için ekiplerimiz sahada, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi dur durak bilmiyor - Son Dakika

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