Osmaneli Belediyesi dur durak bilmiyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor.

Parke yol yapım ekipleri Camikebir Mahallesi Mehmet Bendigal Caddesi'nde yol düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürürken, su işleri ekipleri iskana yeni açılan bölgelerde vatandaşların altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni su hattı çekim çalışmalarına devam ediyor. Ahşap atölyesi ekipleri Sakarya Nehri Mesire Alanı'nda kamelya onarımları ile ahşap masa üretim ve bakım çalışmalarını gerçekleştirirken, iş makinesi ekipleri ekskavatör ve kamyonlarla yeni iskan bölgelerinde yol açma ve düzenleme çalışmaları yürütüyor. Kanalizasyon ekipleri ise Yeni Sanayi Sitesi için kanalizasyon hattı çekim işlemlerine devam ediyor. Belediye ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü çalışmalarla Osmaneli'nin daha modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Daha yaşanabilir, daha modern bir Osmaneli için ekiplerimiz sahada, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - BİLECİK