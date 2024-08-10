Osmaneli\'de Elektrik Hatları Yer Altına Alınıyor

Yerel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde elektrik direklerinin üstünde bulunan enerji hatları yer altına alınarak kalite artışı hedefleniyor.

Alınan karar ile yapılacak çalışmaları açıklayan Belediye Başkanı Bekir Torun, "Kullanım ömrünü tamamlamış havai hatlar yer altına alınacak, eski trafolar ve tehlike oluşturabilecek elektrik direkleri kaldırılacak yerine yeni galvaniz direkler konulacak. Bu proje, gerilim düşümünden kaynaklı arızaların ve enerji kesintilerin önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca ilçemizdeki görüntü kirliliğinin önüne geçilerek daha düzenli ve estetik bir görünüm sağlanacak. Osmaneli'ni daha güzel ve güvenli bir yer haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK