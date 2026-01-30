Bilecik\'te su altyapısına güneş enerjisi desteği

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, su altyapısına güneş enerjisi desteği sağlandı.

Osmaneli ilçesine bağlı Boyalıca köyü mevkiinde, Osmaneli Belediyesi tarafından bulunan su kaynağının daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi amacıyla kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projesi tamamlanarak devreye alındı. Çevre dostu proje ile su kaynağının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedeflenirken, enerji maliyetlerinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması amaçlandı. Projenin tamamlanması dolayısıyla Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve belediye personeli alanda bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Doğal kaynaklarımızı koruyan, enerji maliyetlerini düşüren ve yerli üretimi destekleyen anlayışla Osmaneli için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK