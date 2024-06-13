Osmaneli'de İsrail saldırılarını kınamak için yürüyüş düzenlendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İsrail saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek olmak için yürüyüş düzenlendi. Yaşanan zulüm ve soykırıma 'Dur' denilmesi için tek yürek vatandaşlar, Osmaneli sokaklarında bayrakları ile yürüdüler. Mazlum Filistinli vatandaşlar için eller semaya açıldı.

Osmaneli ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan vatandaşlar, " Gazze'ye destek yürüyüşü" gerçekleştirdi. Gazze direnişine destek olmak ve İsrail'i kınamak için gerçekleştirilen yürüyüş, İstasyon Bayraklar kavşağında başlayarak Tayyare meydanında yürüyüş sona erdi. Meydanda toplanan kalabalık, pankartlar açarak sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi. Daha sonra Rüstem Paşa Camii İmam Hatibi Kadir sungurlu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Osmaneli İlçe Müftüsü Recep ışıldar tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Programda konuşan İlçe Gençlik Merkezinin manevi görevlisi Zafer Ünal, mazlumun ve masumun yanında olan Osmaneli halkının Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı tek yürek olup onların sesi olmak adına bir araya geldiğini ifade ederek, Gazze ve Doğu Türkistan'da masum insanların öldüğünü anlattı. Yaşanan zulüm ve soykırıma karşı Osmaneli den ses yükselttiklerini ve boykot ürünlerini sürdürerek bu zulme tepki vermeye devam edeceklerini söyleyen Ünal, "Kimlikleri, dininden dolayı bu yapılan insanlık suçudur. Burada Osmaneli'nden onların yanında olduğumuzu söylemek, sesimizi yükselmek, bu vahşete 'Dur' denmesi için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Osmaneli 1308 Belediye Spor tekvando Antrenörü Tuğba Kurnaz, bütün Osmaneli halkına bu kutlu yürüyüşe katıldıkları için çok teşekkür etti.

1308 Belediye spor Tekvando öğrencileri tarafından Filistinli çocuklar için hazırlanan tekvando gösterilerinin ardından program sona erdi. - BİLECİK