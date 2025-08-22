Osmaneli'de Okul Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Osmaneli'de Okul Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Osmaneli'de Okul Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
22.08.2025 10:35
Osmaneli'de eğitim kurumlarının modernizasyonu için bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçedeki eğitim kurumlarının fiziki altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerin daha güvenli, modern ve kaliteli ortamlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Ortaokulu ve 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde yenileme faaliyetleri sürdürülüyor. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Aslan, her iki okulu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kılıç, öğrencilerin daha çağdaş bir eğitim ortamında öğrenim görmesi için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "İlçemizdeki tüm eğitim kurumlarımızda yeni döneme hazırlık kapsamında gerekli bakım ve onarım çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Öğrencilerimizin daha modern, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlamak en büyük önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK

