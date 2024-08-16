Osmaneli\'de Tüm Çöp Konteynerleri Temizlendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tüm çöp konteynerleri yıkanarak temizlendi.

Osmaneli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Bilecik Belediyeler Birliği'nin koordineli bir şekilde yürüttüğü temizlik çalışmaları başlatıldı. Temizlik çalışmaları kapsamında ilçede bulunan tüm çöp konteynerleri temizlendi. Yapılan bu çalışmaların amacı ilçeyi daha yaşanılabilir hale getirmek adına gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Belediyemiz, çevre temizliğine verdiği önemi her fırsatta vurgularken, vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Temizlik çalışmaları sırasında gösterilen sabır ve anlayış için tüm Osmaneli halkına teşekkür ederiz. Daha temiz ve güzel bir Osmaneli için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK