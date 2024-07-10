Osmaneli\'de Ücretsiz Otopark Hizmeti Başladı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ücretsiz otopark hizmeti başladı.

Sakarya kenarındaki kafeler, mesire alanları, çocuk parkı ve yürüyüş yollarına kolay erişim sağlamak amacıyla Osmaneli Belediyesi olarak ücretsiz otopark hizmeti sağlandı. Yeni açılan otopark sayesinde trafik yoğunluğu hafiflerken Osmaneli halkına da konforlu bir park alanı sunuldu. Osmaneli halkı ücretsiz otoparktan memnun kaldığını belirterek belediyeye hizmet adına teşekkür etti. - BİLECİK