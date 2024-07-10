Osmaneli'de Ücretsiz Otopark Hizmeti Başladı - Son Dakika
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Osmaneli'de Ücretsiz Otopark Hizmeti Başladı

Osmaneli\'de Ücretsiz Otopark Hizmeti Başladı

Osmaneli Belediyesi, Sakarya kenarındaki kafeler, mesire alanları, çocuk parkı ve yürüyüş yollarına kolay erişim sağlamak amacıyla ücretsiz otopark hizmeti başlattı. Yeni açılan otopark sayesinde trafik yoğunluğu azalırken Osmaneli halkına konforlu bir park alanı sunuldu. Halk, ücretsiz otoparktan memnun kaldıklarını belirterek belediyeye teşekkür etti.

10.07.2024 10:27  Güncelleme: 10:28
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ücretsiz otopark hizmeti başladı.

Sakarya kenarındaki kafeler, mesire alanları, çocuk parkı ve yürüyüş yollarına kolay erişim sağlamak amacıyla Osmaneli Belediyesi olarak ücretsiz otopark hizmeti sağlandı. Yeni açılan otopark sayesinde trafik yoğunluğu hafiflerken Osmaneli halkına da konforlu bir park alanı sunuldu. Osmaneli halkı ücretsiz otoparktan memnun kaldığını belirterek belediyeye hizmet adına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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