Osmaneli\'de Velilere Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde velilere dolandırıcılık ve KADES bilgilendirmesi yapıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Osmaneli Cumhuriyet Ortaokulu velilerine yönelik düzenlenen çalışmada, iletişim yoluyla dolandırıcılık, dolandırıcılık çeşitleri ve KADES uygulaması hakkında farkındalığın artırılması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında katılımcılara broşür dağıtımı da gerçekleştirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen farkındalık faaliyetlerinin il genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi. - BİLECİK
