Osmaneli\'de Yaşanabilir Bir İlçe İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sakarya Nehri kenarında rüzgarlı havalarda tehlike oluşturan ve polen şikayetlerine neden olan ağaçların budanması ve park alanlarında temizlik çalışmaları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. İlçe girişinden itibaren refüjlerde çim biçme ve temizlik çalışmaları aralıksız devam ederken, Lefke Kale Düğün Salonu için daha önce yapılmamış olan altyapı çalışmalarına başlandığı bildirildi. Ayrıca, Camiicedit Mahallesi'nde altyapı yenileme sürecinin ardından ilçe mezarlığı yolunda parke döşeme işlemleri sürüyor.

Başkan Torun, yapılan çalışmaların Osmaneli'nin her köşesinde daha güzel bir ilçe oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Belediyenin ilçenin dört bir yanını kapsayan bu geniş çaplı projeleri, hem estetik hem işlevsellik açısından Osmaneli'ye değer katmayı amaçlıyor. - BİLECİK