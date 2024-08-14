Osmaneli\'de Zabıta Müdürlüğü zincir marketlerde denetim yaptı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde denetim yaptı.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde ekmek gramajı ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, belirlenen standartlara uygunluğun sağlanması amacıyla gerekli uyarılar yapıldı. Vatandaşların sağlığı ve haklarının korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - BİLECİK