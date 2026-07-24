Osmaneli Karpuzu'nda Temiz Pestisit Analizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaneli Karpuzu'nda Temiz Pestisit Analizi

Osmaneli Karpuzu\'nda Temiz Pestisit Analizi
24.07.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli'nde 4,45 milyon kg karpuzun pestisit analizleri temiz çıktı, iyi tarım sertifikası verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen 4 milyon 455 bin 744 kilogram karpuzun hasat öncesi pestisit analizleri temiz çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesi kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayata geçirilen "Toprakta İz Bırak, Geleceğe İyilik - İyi Tarımlı Osmaneli Karpuzu" projesi kapsamında 4 milyon 455 bin 744 kilogram karpuz güvenilir üretim standartlarıyla yetiştirildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teknik danışmanlığı yürütülen proje kapsamında 10 üretici, toplam 557 dekarlık alanda üretim gerçekleştirdi. Hasat öncesinde alınan numuneler üzerinde yapılan pestisit kalıntı analizlerinin tamamı temiz sonuçlanırken, üretilen karpuzların güvenilir ve izlenebilir üretim kriterlerini karşıladığı belirlendi.

Analizlerin ardından üreticiler, güvenilir tarımsal üretimin göstergesi olan 'İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası' almaya hak kazandı. Sertifikalar düzenlenen programda Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık tarafından üreticilere verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İyi Tarım Uygulamaları ile hem üreticilerimizin emeğini katma değerli hale getiriyor hem de tüketicilerimize güvenilir ve izlenebilir gıda ulaştırıyoruz. Osmaneli'nde yürütülen bu proje, sürdürülebilir tarımsal üretim açısından önemli bir örnek oluşturdu. Pestisit kalıntı analizlerinin tamamının temiz çıkması, üreticilerimizin bilinçli ve doğru üretim yaptığının en somut göstergesidir. İyi tarım uygulamalarını ilimiz genelinde daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli Karpuzu'nda Temiz Pestisit Analizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yaşındaki aşçının şüpheli ölümü Galata’daki otelin terasından düştü 22 yaşındaki aşçının şüpheli ölümü! Galata’daki otelin terasından düştü
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Öğretmenin tiny house’u Bali tatilinde çalındı Öğretmenin tiny house'u Bali tatilinde çalındı
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklama kararından önceki görüntüler ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklama kararından önceki görüntüler ortaya çıktı
08:16
Savaş piyasaları sarstı Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu
Savaş piyasaları sarstı! Petrol 100 doları aştı, altın tepetaklak oldu
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
02:21
ABD’den 60 ülkeye yeni vergi kararı Türkiye en yüksek dilimde
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 09:32:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Osmaneli Karpuzu'nda Temiz Pestisit Analizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.