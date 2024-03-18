Bilecik\'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'cu yıl dönümü töreni düzenlendi.

Törenler, Osmaneli Hükümet Konağı tören alanında bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından çelenklerin sunumuyla başladı. Çelenk sunumu, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Çavuş Dursun Yalçı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin Osmaneli Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda da program düzenlendi. Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin oynadığı tiyatro oyunun ardından öğrencilerin okuduğu şiirler 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin hediyelerinin vermesinin ardından program son buldu. Programın sonrasında protokol üyeleri, ilçe müftülüğü personeli ile birlikte ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret edilerek dualar okudu. Tören, şehitliği ziyaret edilmesinden sonra Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve protokol üyelerinin şehit ailelerini ziyaret etmesinin ardından sona erdi.

Düzenlenen programa Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Selçuk Karataş,, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi alileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'cu yıl dönümü münasebeti ile iftarda bir araya gelecekler. - BİLECİK