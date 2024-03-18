Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi

Bilecik\'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'cu yıl dönümü töreni düzenlendi. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve konuşmalar gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı programda tiyatro oyunu ve şiirler sunuldu. Törenin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu. Program sonunda ise şehit aileleri ziyaret edildi.

18.03.2024 15:59  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'cu yıl dönümü töreni düzenlendi.

Törenler, Osmaneli Hükümet Konağı tören alanında bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından çelenklerin sunumuyla başladı. Çelenk sunumu, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Çavuş Dursun Yalçı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin Osmaneli Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda da program düzenlendi. Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi programı da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin oynadığı tiyatro oyunun ardından öğrencilerin okuduğu şiirler 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin hediyelerinin vermesinin ardından program son buldu. Programın sonrasında protokol üyeleri, ilçe müftülüğü personeli ile birlikte ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret edilerek dualar okudu. Tören, şehitliği ziyaret edilmesinden sonra Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve protokol üyelerinin şehit ailelerini ziyaret etmesinin ardından sona erdi.

Düzenlenen programa Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Küçükdağ, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Güzel, İlçe Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Selçuk Karataş,, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi alileri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'cu yıl dönümü münasebeti ile iftarda bir araya gelecekler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Çanakkale, Osmaneli, 18 Mart, Bilecik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi - Son Dakika

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
16:01 Kocaeli’de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
16:06 Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Umre’ye gitti Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:45 Yeşil sahada korku dolu anlar Futbolcu maçta nöbet geçirdi, mücadele yarıda kaldı Yeşil sahada korku dolu anlar! Futbolcu maçta nöbet geçirdi, mücadele yarıda kaldı
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 16:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement