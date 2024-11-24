Osmaneli'nde Mevsimin İlk Karı Yağdı - Son Dakika
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Yerel

Osmaneli'nde Mevsimin İlk Karı Yağdı

Osmaneli\'nde Mevsimin İlk Karı Yağdı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı, çiftçiler sevinçli.

24.11.2024 09:44
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle, birlikte Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde bulunan, Belenalan, Ağlan, Boyunkaya ve Adliye köylerinde mevsimin ilk kar yağışı, dün akşam saatlerinde başladı. Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, Belenalan köy Muhtarı Mehmet Keskin, "Kar yağışının saat 17.00 itibarı ile yağmaya başladı. Kar yağışının böyle devam etmesi sonuncunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmelerini araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir" dedi.

Muhtar Keskin ise "Kar yağışı tüm çiftçilerimizi sevindirdi inşallah kar yağışı böyle devam eder de göletlerimiz dolar. Önümüzdeki sezon çiftçilerimiz susuzluk çekmez" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'nde Mevsimin İlk Karı Yağdı - Son Dakika

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