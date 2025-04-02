Osmaneli\'nde Yeni Sosyal Yaşam Alanı Projesi Devam Ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sosyal yaşamı canlandıracak projeler hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Nehri kıyısında yapımı süren yeni mesire alanı ve yürüyüş yolu projesi, doğaseverlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanıyor. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yaptığı açıklamada, "İlçemize yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Sakarya Nehri kıyısında başlattığımız mesire alanı ve yürüyüş yolu projemiz hızla ilerliyor. Halkımızın dinlenebileceği, doğayla iç içe olabileceği bu alan kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak" dedi.

Projede yürüyüş yolları, dinlenme alanları, oturma grupları ve çocuk oyun parkları yer alacak. Çalışmalar tamamlandığında, Sakarya Nehri'nin eşsiz manzarası eşliğinde doğayla buluşma imkanı sunacak bu alanın, Osmaneli'nin sosyal hayatına değer katması bekleniyor.

Halkın sabırsızlıkla beklediği proje

Belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığı proje, tamamlandığında ilçede yaşayanlara keyifli bir vakit geçirme alanı sunarken, aynı zamanda Osmaneli'nin cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak. - BİLECİK