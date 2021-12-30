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Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada - Son Dakika

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

30.12.2021 11:24
Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi devam ediyor.

Ekipler, ilçede bulunan yerel ve zincir marketlerde, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri başta olmak üzere; çocukların tükettiği atıştırmalıklar, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyat farklılıkları ve hijyenik koşullar gibi çeşitli konularda denetimler gerçekleştirdi. Gıda Denetim Birimi ekipleri, denetlenen konularda eksik ya da hatalı davranan işletmelere gerekli yaptırımları uyguladı.

Düzenlenen denetimlere yönelik açıklamalarda bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çalışmaların vatandaşın sağlığı ve ekonomik çıkarları göz önünde bulundurularak yapıldığının altını çizerek; "Zabıta ekiplerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımız için sahada. Birçok markette, birçok konuyu kapsayacak biçimde denetimler gerçekleştirdik. Bazı konularda eksikleri bulunan kimi işletmelere gerekli uyarı ya da yaptırımlar uygulandı" diye konuştu. - BİLECİK

Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada
Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada
Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada
Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada
Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada
Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada

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Zabıta Müdürlüğü, Osmaneli, Bilecik, Zabıta, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaneli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için sahada - Son Dakika
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