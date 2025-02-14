Osmaneli\'nde Zeytinlikler İçin Sulama Projesi Başladı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefleyen "Zeytinlikler İçin Sulama" projesi ile verimlilik artacak.

Osmaneli Kaymakamı Abdussamed Kılıç ve beraberinde Belediye Başkanı Bekir Torun "Zeytinlikler İçin Sulama" projesi Selimiye Köyü'nde alanda incelemelerde bulundu. Zeytinliklerin sulama altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışma; bölgedeki üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu proje ile tarımsal kalkınmaya katkı sağlanması amaçlandığı söyleyen Kaymakam Abdussamed Kılı "Osmaneli'nin tarım potansiyelini destekleyen çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK