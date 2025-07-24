Osmaneli\'ndeki Yangın Tren Seferlerini Etkiledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam orman yangını, İstanbul- Ankara hızlı tren seferlerini olumsuz etkiledi.
TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, "Bilecik-Osmaneli istasyonları arasında meydana gelen yangının Yüksek Hızlı Tren (YHT) demiryolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, güzergah kontrolü amacıyla bekletilmektedir. Bu nedenle trenlerimizde gecikmeler yaşanacaktır. Demiryolu hattının güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar, yetkili ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - BİLECİK
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