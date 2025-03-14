Osmaneli\'nin Su Sorununa Çözüm Projeleri Hızla İlerliyor

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçenin su sorununu çözmek için hayata geçirilen projelerde önemli bir aşama kaydedildiğini duyurdu.

Başkan Torun, Osmaneli Belediyesi tarafından inşa edilen yeni su deposunda çalışmalar hızla ilerlerken, İller Bankası iş birliğiyle tamamlanan yeni su hattı projesi de ihale sürecine geçmeye hazırlanıyor. Torun, " Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi, zeytin üreticileri ve Osmaneli Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen bu projelerle, ilçenin içme suyu altyapısı modernize edilecek. Aynı zamanda, zeytin üreticilerinin tarımsal sulama ihtiyacı daha etkin bir şekilde karşılanacak. Doğaya duyarlı yaklaşımlar benimsenerek su kaynaklarının daha verimli kullanımı sağlanacak ve Osmaneli'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Bekir Torun, projeye katkı sunan tüm kurum ve bireylere teşekkür ederek, Osmaneli'nin geleceği için yapılan bu yatırımların en kısa sürede halkın hizmetine sunulmasını diledi. - BİLECİK