Osmaneli'nin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Ziyaretçileri Büyüledi - Son Dakika
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Osmaneli'nin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Ziyaretçileri Büyüledi

Osmaneli\'nin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Ziyaretçileri Büyüledi

İstanbul'dan Bilecik'in Osmaneli ilçesine gelen misafirler, bölgenin tarihi yapılarının yanı sıra yerel lezzetlerini de deneyimleme fırsatı buldu. Osmaneli Belediyesi, turizm potansiyelini artırmak için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

03.05.2025 10:10  Güncelleme: 10:11
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İstanbul'dan Bilecik'in Osmaneli ilçesine gelen ziyaretçiler, bölgenin zengin tarihini ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Aya Yorgi Kilisesi, Rüstempaşa Camii ve Hamide Hatun Camii gibi önemli yapıları ziyaret eden misafirler, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni de gezerek ilçenin yerel üretim gücü hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Osmaneli'ye özgü Lefke bezi ve ayva lokumu gibi yöresel ürünler büyük ilgi görürken, Osmaneli mutfağının kendine has lezzetleri konuklardan tam not aldı. Bölgenin tarihi ve kültürel dokusunun yanı sıra misafirperverliğiyle öne çıkan Osmaneli, turizmdeki cazibesini korumaya devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi yetkilileri, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ilerleyen dönemlerde farklı organizasyonlarla Osmaneli'nin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'nin Tarihi ve Kültürel Zenginlikleri Ziyaretçileri Büyüledi - Son Dakika

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