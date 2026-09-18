Osmaneli OSB\'de sanayicilerin talep ve önerileri masaya yatırıldı

Osmaneli OSB'de sanayicilerin talep ve önerileri masaya yatırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerin talep ve önerileri değerlendirildi. Kaymakam ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle fabrika yetkililerinin katıldığı toplantının ardından ilçenin üretim gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sanayicilerin talep ve önerileri değerlendirildi.
Osmaneli Kaymakamı ve Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte OSB'de faaliyet gösteren fabrika yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sanayicilerin talep ve önerileri değerlendirilirken ilçenin sanayi ve üretim potansiyelinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantının ardından açıklamada bulunan Tahir Yılmaz, "Sanayicilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek Osmaneli'nin üretim gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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