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Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı çalışmaları son sürat devam ediyor - Son Dakika

Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı çalışmaları son sürat devam ediyor

17.02.2022 10:49
Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı çalışmaları son sürat devam ediyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma hattı arasındaki 3 bin metrelik T1 tünelinde delme işlemi başladı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma hattı arasındaki 3 bin metrelik T1 tünelinde delme işlemi başladı.

Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT "Yüksek Standartlı Demiryolu" projesi kapsamında Bursa ve Bilecik'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığı anlatan ve çalışmaları yerinde inceleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Buna göre, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu projesi kapsamında Bursa'nın Yenişehir ve Bilecik'in Osmaneli ilçelerindeki bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Diğer yandan Osmaneli ilçemizde T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 ve T10 tünelleri hızla açılıyor. Osmaneli ilçemizi mezarlıktan başlayarak TOKİ kavşağına kadar 3 bin metrelik bir mesafe ile geçecek T1 tünelinin de delme işlemleri başladı" dedi.

"Osmaneli şantiye alanına döndü"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hızla ilerleyen Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı çalışmaları ile Osmaneli şantiye alanına döndü. Tünellerde kurulan şantiyelerle de bir çok çalışan ve iş makineleri ile hızlı bir çalışma yapılıyor. Osmaneli ilçemiz için çok değerli olan proje ile ilçemizde hızlı bir değişim süreci yaşayacağız. İlçemizde tüm oteller dolarken mevcut ticaret hacmimizde de hareketlilik arttı. Osmaneli Belediyesi olarak YHT çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz" dedi. - BİLECİK

Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı çalışmaları son sürat devam ediyor
Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı çalışmaları son sürat devam ediyor

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Yenişehir, Osmaneli, Bilecik, Yht, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT hattı çalışmaları son sürat devam ediyor - Son Dakika


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