Osmangazi Belediyesi Gezici Kütüphane Projesi Hayata Geçti

Yerel

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin kütüphaneye ulaşmakta zorluk yaşayan merkeze uzak mahallelerdeki çocukları kitap ile buluşturmak ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Kütüphane yola çıktı.

Osmangazi Belediyesi'nin Gezici Kütüphanesi, Osmangazi Meydanı'nda yer alan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nin önünde düzenlenen törenin ardından ilk hizmet noktası olan İnkaya Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. 6-18 yaş arasındaki çocuklara hitap eden 600 kitaba ev sahipliği yapan Gezici Kütüphane, hafta içi her gün iki mahallede çocukların hizmetinde olacak.

Üye olduktan sonra kütüphaneden faydalanabilecek çocuklar, 15 günlük periyotlar halinde kütüphaneden en fazla üç kitap ödünç alabilecek. Çocukların kitaba ulaşmaları ve okuma alışkanlığı kazanmaları adına ilçede önemli bir eksikliği giderek olan Gezici Kütüphane, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına da katkı sunacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, törende şunları söyledi:

"Okumanın ve okutmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermek adına Gezici Kütüphane projemizi hayata geçirdik. Gezici Kütüphane'nin yollara çıkış noktası olarak da geçtiğimiz günlerde hizmete açtığımız Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'nin önünü seçtik. İnşallah yakın zamanda, vatandaşlarımızın bağışladığı kitapların yer alacağı İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi'ni de kentimize kazandıracağız."

Konuşmasına Alman sosyal bilimci ve filozof Friedrich Pollock'un sözleri ile devam eden Aydın, şöyle devam etti:

"Okumayı ve okutmayı birinci plana alıyoruz"

"Pollock der ki: 'Bir kitap okuyan her şeyi bildiğini zanneder. İki kitap okuyan şüphelenir. Üç kitap okuyan aslında hiçbir şey bilmediğini anlar.' Biz de okuyan ve okutan bir belediye olarak, özellikle dünyanın geldiği ortamda eğitimin, okumanın, muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşıyoruz. Cehaletin hüküm sürdüğü yerlerde savaş, kan ve gözyaşı hakim oluyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır' düsturundan yola çıkarak okumayı ve okutmayı birinci plana alıyoruz. Gezici Kütüphane ile mahallelerimizde ve köylerimizde bir tane çocuğumuza dahi okuma alışkanlığı kazandırabilirsek işte bu bizim en büyük şeref madalyamız olur. Bugün hizmete başlayan Gezici Kütüphane'nin hayata geçmesinde emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından Gezici Kütüphane'nin içerisine giren Başkan Aydın, kütüphanenin raflarından seçtiği kitabı törene katılan bir çocuğa verdi.