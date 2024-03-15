Osmangazi Belediyesi Güneştepe Mahallesi\'nde Cami ve Kuran Kursu Açtı

Osmangazi Belediyesi'nin çevre düzenlemesini yaparak inşaatına destek verdiği Güneştepe Mahallesi'ndeki Siteler İsmail Çolpan Cami ve Kuran Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçenin modern gelişim bölgelerinden biri olan Güneştepe Mahallesi'ndeki cami çevresi, 6 bin 500 metrekare alanı ile mahalle sakinlerinin buluşma noktası haline geldi.
Osmangazi Belediyesi, rutin belediye hizmetleri ve şehre değer katan vizyon projeler dışında, ilçedeki manevi değerlerin korunup yaşatılması için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar ilçe genelindeki birçok camiye hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Güneştepe Mahallesi'nde yer alan Siteler İsmail Çolpan Cami'nin çevre düzenleme çalışmasını gerçekleştirdi. Hayırsever vatandaşlar tarafından inşa edilen Güneştepe Mahallesi'ndeki Siteler İsmail Çolpan Cami'nin inşaatına destek olarak toplam 6 bin 500 metrekare gibi büyük bir alana sahip cami bahçesini mineral kaplı parke taşı ile kaplayan Osmangazi Belediyesi, cami çevresine perde duvar da örerek, hem cami cemaati hem de bölge halkının vakit geçirebileceği bir sosyal alanı Güneştepe'ye kazandırdı.
Kılınan namazın ardından Siteler İsmail Çolpan Cami ve çevre düzenleme çalışmaları düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Göreve geldiğimizde Güneştepe Mahallemizde yapılaşmalar yeni yeni başlamıştı. O günden bugüne Güneştepe, Bursa'nın cazibe merkezi oldu. Güneştepe, Hamitler ve Yunuseli, bölgesinde 45 binden fazla daireye oturma izni verdik. Deprem kuşağında yer alan bir ülkede ve şehirde yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 ili ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadık. Bizler deprem olmadan önce Güneştepe gibi ilçemizin farklı noktalarında yeni ve güvenli bir Osmangazi inşa ettik. Belediyemizin yaptığı planlar çerçevesinde modern bir şehir ortaya çıktı. Bu bölge güvenli konutların olduğu, nefes alabileceğimiz sosyal donatı alanlarına sahip bir mahallemiz. Bu camimizin yapılmasında katkısı çok büyük olan hayırsever vatandaşlarımıza Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Böyle güzel bir cami ortaya çıkarken biz de ne gibi desteklerimiz olur dedik ve caminin çevre düzenlemesini yaptık. Yaptığımız düzenleme ile çok güzel bir cami bahçesi ve mahalleye nefes aldıran bir park ortaya çıktı. Bu güzel camiyi hayırsever vatandaşlarımızla birlikte ortaya çıkardık. Allah bu güzelliğimiz bozmasın. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız daim olsun inşallah. Camimiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Osmangazi Kaymakamı Ali Partal camilerin Müslümanlık ve ülke adına önemine değinerek, "Anadolu'nun her yerinde yükselen camilerimiz bizim ülkemizin tapusudur. Aynı zamanda her biri aidiyetimizin sembolüdür. Camilerimiz, birlik beraberliğin, dayanışmanın yaşandığı, insan ayrımının olmadığı, 7'den 70'e hepimizin bir araya geldiği yerler. Bugün açılışını yaptığımız camimiz, sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel eğitim çalışmalarının yapılacağı bir külliye olmuş. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hizmetler sadece vatandaş katkısıyla bir yere kadar yapabiliyor. Kurumlarımızın da desteği olması şart. Bu tür hizmetlerde her zaman desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" dedi.
Güneştepe Mahallesi Muhtarı Savcı Akgün, Osmangazi Belediyesi tarafından Güneştepe Mahallesi'nde yapılan hizmetleri anlattığı konuşmasında: "2014 yılından bugüne Güneştepe Mahallesi Muhtarı olarak görev yapıyorum. 230 sokağın ve 6 caddenin asfaltlanmasını, 16 çocuk parkının mahallemize kazandırılmasını, Güneştepe Taziye Evi'nin inşa edilmesini ve büyüklü küçüklü birçok hizmeti Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a borçluyuz. Kendisine teşekkür ediyorum. Camimiz mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Güneştepe Siteler İsmail Çolpan Cami Derneği Başkanı Salim Tok ise caminin yapımında destek olan tüm hayırsever vatandaşlara caminin çevre düzenlemesini gerçekleştiren Başkan Dündar'a teşekkürlerini sundu.
Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun'un tarafından yapılan duanın ardından Güneştepe Siteler İsmail Çolpan Cami, hizmete açıldı. Başkan Dündar ve protokol, yeni hizmete açılan Kur'an kursunu da ziyaret etti. - BURSA
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