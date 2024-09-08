Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi'nde Şenlik Var etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi'nde Şenlik Var etkinlikleri düzenledi

Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi\'nde Şenlik Var etkinlikleri düzenledi

Osmangazi Belediyesi, Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri ile İsmetiye Mahallesi sakinlerini müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalar ile buluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikler ile hem yetişkinler hem çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

08.09.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri ile İsmetiye Mahallesi sakinlerini müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalar ile buluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikler ile hem yetişkinler hem çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz döneminde ilçe genelindeki 32 dağ ve ova köyü için hazırladığı 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliklerinin bu haftaki adresi İsmetiye Mahallesi oldu. Okul bahçesinde düzenlenen program, ilk olarak çocuklara yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler ile başladı. Programa katılan onlarca çocuk, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, langırt, bouble şov gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile unutamayacakları bir gün yaşadı. Gurup Kucaklaşma'nın söylediği birbirinden hareketli türküler eşliğinde sahneye çıkan İsmetiye sakinleri ise bol bol oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Kadınlar mutfaktaki hünerlerini sergiledi

Köyümüzde Şenlik Var programının lezzet dolu etkinliği olan yemek yarışması ise mahalledeki kadınlar için özel olarak düzenlendi. Yarışmaya katılan kadınlar, yapmış oldukları yemekler ile mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Yarışmacılar, yaptıkları birbirinden lezzetli yemekler ile jüriye zor anlar yaşattı. Karar vermekte zorlanan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, mahalle sakinlerinden Merve Tezer, 'Triliçe' tatlısı ile birinci oldu. 'Yaprak Sarması' ile Seda Ferik ikinci, Selver Bilir ise 'Süt Helvası' ile üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Tolga Kornoşor, belediye meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda köy sakini katıldı. İsmetiye sakinleri, böyle güzel ve eğlence dolu bir etkinliği mahalleleri ile buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Gastronomi, Osmangazi, Etkinlik, Güncel, Yerel, Yaşam, Çocuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi'nde Şenlik Var etkinlikleri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
15:19 Dirk Kuyt’ın takımı Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etti Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti
15:18 Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı
15:14 Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı Yıkım kararı alındı Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
14:59 CHP tüzük kurultayında gerginlik Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:17 İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:20:15. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi'nde Şenlik Var etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement