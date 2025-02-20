Osmangazi Belediyesi Karla Mücadele İçin Seferber Oldu

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Karla kapanan yollara anında müdahale

BURSA - Osmangazi Belediyesi, dağ bölgesinde yer alan mahallelerin kardan kapanan yollarını ulaşıma açtı. Yollardaki karı küreyerek kaldıran belediye ekipleri, buzlanmaya karşı da tüm ana ve ara yollara solüsyon döktü.

Bursa'da, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi, başta Uludağ yamaçları olmak üzere kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda 60 personel, 10 iş makinası (greyder, loder, jcb), 5 tuzlama ve küreme aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı ile birlikte 24 saat kesintisiz hizmet yapan Osmangazi Belediyesi, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yiğitali, Kirazlı, Hüseyinalan, Süleymaniye, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar, Büyükdeliller ve Küçükdeliller ile bölgedeki diğer köylerde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, köylere giden ana yollar ile ara sokaklardaki karı, kar küreme araçları ve dozerler ile temizledi. Buzlanmaya karşı da önlem alan Osmangazi Belediyesi, tün ana ve ara yollara solüsyon döktü.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi adına yoğun çalışma ortaya koyduklarını belirterek, "Ekiplerimiz, dağ yolu başta olmak üzere köy bağlantı yollarını ulaşıma açık tutmak için büyük bir gayretle çalışıyor. Belediye olarak kış mevsimi boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi aldık. Ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlarımız, 444 16 01 numaralı telefondan 24 saat boyunca bizlere ulaşabilir" dedi.