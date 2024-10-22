Osmangazi Belediyesi'nden 101. Cumhuriyet Yıldönümüne Özel Dolu Dolu Bir Kutlama Programı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden 101. Cumhuriyet Yıldönümüne Özel Dolu Dolu Bir Kutlama Programı

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutlamak için 25-29 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Programda konserler, sergiler ve bilim etkinlikleri yer alacak.

22.10.2024 17:48
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Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümüne özel dopdolu bir program hazırladı. Düzenlenecek olan gösteri, konser ve sergi gibi etkinlikler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm Osmangazi'de doyasıya yaşanacak.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının tüm ilçeyi sarması ve vatandaşların 101. yıl coşkusunu doyasıya yaşaması için muhteşem bir program hazırladı. Cumhuriyet Bayramı'nın Osmangazi'de dolu dolu kutlanması için hazırlanan etkinlikler, 25 Ekim Cuma günü başlayacak ve 29 Ekim Salı günü son bulacak. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın göreve başlamasının ardından değişen anlayışla birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk kez bu kadar uzun soluklu bir kutlama takvimi hazırlayan Osmangazi Belediyesi, kutlamalara yeni bir boyut getirecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 25 Ekim Cuma Günü saat 18.00'da Soğukpınar Köyü'nde düzenlenecek olan Cumhuriyetin Işığında Bilim etkinliği ile başlayacak. 27 Ekim Pazar günü saat 21.00'da Osmangazi Meydanı'nda sahne alacak olan başarılı şarkıcı Emir Can İğrek, sevilen şarkılarını on binlerce Osmangazili ile birlikte seslendirecek. 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenecek olan Bir Cumhuriyet Hikayesi adlı etkinlikte ise Hikaye Anlatıcısı Seher Kander, anlatacağı hikayeler ile katılımcıları 101 yıllık bir yolculuğa çıkartacak. 29 Ekim Salı gününde Osmangazi Meydanı'nda yer alan Osmangazi Gösteri Merkezi ile Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi'nin açılışı yapılacak. Saat 17.00'da yapılacak açılışın hemen ardından Osmangazi Gösteriş Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Müzikleri Orkestrası Senfonik Türküler konseri ile dinleyiciler müzik ziyafeti yaşayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümünü coşku içinde kutlayacaklarını belirterek, tüm Osmangazilileri etkinliklere davet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden 101. Cumhuriyet Yıldönümüne Özel Dolu Dolu Bir Kutlama Programı - Son Dakika

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