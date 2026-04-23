Osmangazi Belediyesi\'nden çocuklara 3 gün sürecek bayram hediyesi

23.04.2026 18:20  Güncelleme: 18:22
Osmangazi Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatıyor.

Geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemi bir kez daha ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Meydanı'nda kurduğu birbirinden özel etkinlik alanlarıyla bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun alanlarında gönüllerince eğlenerek 23 Nisan'ı büyük bir neşe içinde kutluyor. Rengarenk süslemelerle donatılan meydan, kurulan etkinlik alanlarıyla adeta bir çocuk şenliğine dönüştü.

Aileleriyle birlikte meydana gelen çocuklar, oyun parkurları ve eğlenceli yarışmalarla gün boyu keyifli vakit geçirdi. Alan içerisinde kurulan sahnede ise farklı yaş gruplarına hitap eden gösteriler gün boyunca sahnelendi. Program kapsamında düzenlenen konserlerde çocuk şarkıları ve sevilen animasyon müzikleri seslendirilirken; jonglörler, sihirbazlar ve maskot karakterler sahne şovlarıyla çocuklarla buluştu. Ayrıca yüz boyama, satranç, balon yapımı, renkli şapka tasarımı ve resim atölyeleri ile kutu oyunları ve geleneksel sokak oyun alanları, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı eğlenerek geçirmesini sağladı. Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler, 23, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde de devam ederek çocuklara bayram coşkusunu dolu dolu yaşatmayı sürdürecek.

"Osmangazi Belediyesi 23 Nisan'da bizleri çok mutlu etti"

Osmangazi Belediyesi'nin 23 Nisan'a özel hazırladığı etkinlik alanlarını çok beğendiklerini ifade eden çocuklar "Osmangazi Meydanı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. Osmangazi Belediyesi, bizleri düşünerek üç gün sürecek çok güzel etkinlikler hazırlamış. Meydanda kurulan oyun alanlarında oyunlar oynayarak bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu güzel ortamı bizlere sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

18:46
18:39
17:43
17:35
17:15
16:58
