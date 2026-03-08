Osmangazi'de gönül sofraları Geçit Mahallesi'nde kuruldu - Son Dakika
Osmangazi'de gönül sofraları Geçit Mahallesi'nde kuruldu

Osmangazi'de gönül sofraları Geçit Mahallesi'nde kuruldu
08.03.2026 15:02  Güncelleme: 15:03
Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla Geçit Mahallesi'nde mahalle sakinlerini bir araya getiren bir iftar sofrası kurdu. Başkan yardımcıları vatandaşlarla birlikte yemek dağıtarak birlik ve dayanışma mesajı verdiler.

Geçit Mahallesi'nde kurulan Osmangazi Belediyesi iftar sofrası, mahalle sakinlerini aynı masa etrafında buluşturdu. Başkan yardımcıları Fatih Vardar ve Mücahit Yıldızhan da vatandaşlarla bir araya gelerek yemek dağıttı, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu mahalle iftarlarıyla yaşatmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Geçit Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın bereketini paylaştı. İftar programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Vardar ve Mücahit Yıldızhan da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden başkan yardımcıları Vardar ve Yıldızhan, vatandaşlarla yakından ilgilenerek yemek dağıtırken, aynı zamanda birlik ve dayanışma mesajı verdi. Ramazan ayının manevi atmosferi Geçit Mahallesi'nde de hissedilirken, mahalle sakinleri, kurulan gönül sofrasında bir araya gelerek hem iftar yaptı hem de sohbet etme fırsatı buldu. Ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açan vatandaşlar, komşularıyla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Osmangazi, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de gönül sofraları Geçit Mahallesi'nde kuruldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmangazi'de gönül sofraları Geçit Mahallesi'nde kuruldu - Son Dakika
