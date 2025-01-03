Osmangazi Belediyesi'nden 'Mutlu Patiler' Projesi: Ayda 200 Kedi Kısırlaştırılıyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden 'Mutlu Patiler' Projesi: Ayda 200 Kedi Kısırlaştırılıyor

Osmangazi Belediyesi\'nden \'Mutlu Patiler\' Projesi: Ayda 200 Kedi Kısırlaştırılıyor

Osmangazi Belediyesi, sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak için hayata geçirdiği 'Mutlu Patiler' projesi ile ayda ortalama 200 kediyi kısırlaştırıyor. Proje, sokak kedilerinin kontrolsüz üremesini engellemeyi hedefliyor.

03.01.2025 16:15  Güncelleme: 16:17
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Sokaklarda sayısı hızla artan kedi popülasyonunu kontrol altında tutmak için 'Mutlu Patiler' projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, ayda ortalama 200 kedi kısırlaştırıyor.

Osmangazi Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolsüz bir şekilde üremesinin önüne geçmek, sokaklarda artış gösteren hayvan popülasyonunu daha hızlı bir şekilde azaltmak adına yürüttüğü kısırlaştırma çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Hem toplum güvenliğini sağlamak hem de can dostların hayatını koruma altına almak için sokaklarda sayısı hızla artan kedilerin kısırlaştırılması adına 2024 yılının Ağustos ayında 'Mutlu Patiler' projesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şuana kadar toplam bin 50 kediyi kısırlaştırdı.

Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak kedilerinin kısırlaştırılması için randevu sistemiyle çalışıyor. 241 41 04 numaralı iletişim hattını arayarak randevu alan vatandaşlar, Pazartesi, Çarşamba veya Cuma günlerinden birini seçerek randevu oluşturuyor. Her başvuruda bir kedi geçerli. Randevu gününde randevu yerinde bulunulmaması halinde randevu iptal ediliyor. Ayrıca sahipli hayvan veya bölge dışından hayvan getirenler de uygulama dışında tutuluyor. Kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, iç ve dış parazit işlemleri de yapılan kediler, sağlıklı bir şekilde doğaya bırakılıyor.

Popülasyon kontrolünün önemine değinen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, "Sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde üremesini engellemek, hem toplum güvenliğini sağlamak hem de can dostların hayatını koruma altına almak için kısırlaştırma yürütüyoruz. Sokak köpeklerinin kısırlaştırmanın yanı sıra geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte sokak kedilerinin kısırlaştırılması için 'Mutlu Patiler' projesini hayata geçirdik. Kedi popülasyonu çok hızlı artış gösteriyor. Popilasyonu kontrol altında tutmak adına ayda ortalama 200 kedi kısırlaştırıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden 'Mutlu Patiler' Projesi: Ayda 200 Kedi Kısırlaştırılıyor - Son Dakika

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