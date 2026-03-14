Osmangazi\'de Gönül sofrası Bağlarbaşı\'nda kuruldu

Osmangazi Belediyesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurduğu gönül sofrası, yüzlerce vatandaşı Ramazan'ın bereketinde buluşturdu. İftar programına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle sakinleriyle orucunu açarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşatmak amacıyla mahalle iftarları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan gönül sofrası, yüzlerce mahalle sakininin bir araya gelmesine vesile oldu. Aynı sofrada buluşan vatandaşlar, Ramazan'ın bereketini ve manevi atmosferini birlikte yaşadı. Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da katıldı. Mahalle sakinleriyle aynı sofrada orucunu açan Başkan Aydın, vatandaşlarla yakından ilgilenerek onların talep ve önerilerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, mahalle sakinleri Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Osmangazi Belediyesi olarak, sizlerin yanında olup, birlikte Ramazan'ı Eda ediyoruz"

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, şöyle konuştu:

"Allah hepimizin oruçlarını kabulü makbul eylesin, inşallah önce Kadir Gecesi'ne, ardından Ramazan Bayramı'na hep birlikte erişelim. Ramazan sofralarında her akşam Osmangazi'nin bir mahallesinde sizlerle birlikte oluyoruz. Oruçlarımızı açıp, iftar sofralarında Ramazan'ın bereketini, paylaşımını, huzurunu ve dayanışmasını birlikte yaşıyoruz. Bu Ramazan ayı boyunca da Osmangazi'mizde her akşam birçok noktada toplamda yaklaşık 4 bin 500 vatandaşımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Ramazan ayı boyunca da 120 bine yakın vatandaşımızla iftar sofralarında buluşmuş olacağız. Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da erzak yardımıyla bir nebze de olsun, şu ekonomik krizin içerisinde destek olmaya çalışıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak, sizlerin yanında olup, birlikte Ramazan'ı eda ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz, şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları buluşturmaya ve Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmaya devam edecek. - BURSA