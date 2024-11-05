Osmangazi Belediyesi'nin Hayvan Barınağı, Öğrencileri Ağırlıyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nin Hayvan Barınağı, Öğrencileri Ağırlıyor

Osmangazi Belediyesi\'nin Hayvan Barınağı, Öğrencileri Ağırlıyor

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, son bir ayda 21 okuldan 2 bin 53 öğrenciyi misafir etti. Merkez, hayvan sevgisi ve sokak hayvanları konusunda öğrencileri bilgilendiriyor.

05.11.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
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Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, küçük hayvanseverler tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. Can dostların en büyük destekçisi olan merkez, son bir ayda 21 okuldan toplam 2 bin 53 öğrenciyi ağırladı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en modern hayvan barınakları arasında gösterilen Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her gün yüzlerce hayvansever tarafından ziyaret ediliyor. Toplam 114 dönümlük alanda kurulu olan merkez, yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına kucak açıyor. Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın

tedavi edilmesine imkan sağlayan ileri teknoloji cihazlarının bulunduğu merkez, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nden bu yana 21 farklı okuldan toplam 2 bin 53 öğrenciyi ağırladı. Öğrencilere barınak yetkilileri tarafından tesiste yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler anlatıldı. Tesisi detaylı bir şekilde gezme fırsatı bulan öğrenciler, hayvan sevgisi, hayvanlara davranış şekilleri, sokak hayvanlarından bulaşabilecek hastalıklar ve bakımları hakkında bilgilendirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nin Hayvan Barınağı, Öğrencileri Ağırlıyor - Son Dakika

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