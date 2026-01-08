Osmangazi Belediyesi'nden lodosa karşı etkin müdahale - Son Dakika
Yerel

Osmangazi Belediyesi'nden lodosa karşı etkin müdahale

Osmangazi Belediyesi'nden lodosa karşı etkin müdahale
08.01.2026 16:54
Bursa'da etkili olan lodos ve sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Osmangazi Belediyesi ekipleri hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek tehlikelerin önüne geçti.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos ve sağanak yağmurun yol açtığı olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin bir müdahale gerçekleştirdi.

Bursa'da sabah saatleriyle birlikte etkisini artıran lodos ve sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar, özellikle Osmangazi ilçesinde bulunan bazı bölgelerde ağaç devrilmeleri ile dal kırılmalarını beraberinde getirdi. Olumsuz hava şartlarının ardından Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hızla sahaya indi. Lodosun etkili olduğu ilk andan itibaren gelen ihbarları değerlendiren ekipler; Nilüferköy, Dikkaldırım ile Demirtaş Sakarya mahallelerinde hızlı ve koordineli bir çalışma yürüterek muhtemel tehlikelerin önüne geçti. Gerçekleştirilen müdahaleler sayesinde yaya ve araç trafiğinde oluşabilecek aksamalar giderilirken, vatandaşlara güvenli bir ortam tesis edildi.

Ayrıca ekipler, çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları lodos ve kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli olmaya davet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Sağanak Yağmur, Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Güvenlik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden lodosa karşı etkin müdahale - Son Dakika

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden lodosa karşı etkin müdahale - Son Dakika
