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Osmangazi Belediyesi, tarihi surları ortaya çıkartan projenin temellerini attı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, tarihi surları ortaya çıkartan projenin temellerini attı

Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi'nde tarihi surları ortaya çıkartan projenin ilk etabı olan 'Sur Üstü Meydanı Düzenleme' projesinin temellerini attı. Proje tamamlandığında Üftade Türbesi ve tarihi surların çevresi gün yüzüne çıkacak.

Osmangazi Belediyesi, tarihi surları ortaya çıkartan projenin temellerini attı
15.12.2023 - 16:57,
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Tarihi surları ortaya çıkartacak projenin temelleri atıldı

BURSA - Tarihe ve tarihi yapılara verdiği önemle bilinen Osmangazi Belediyesi, tarihi surların ortaya çıkartan projenin temellerini attı.

Kavaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıllarda meydana gelen toprak kayması sonucu zarar gören riskli yapıları 63 milyon lira harcayarak kamulaştıran Osmangazi Belediyesi, tarihi surları ortaya çıkartan projenin ilk etabı olan "Sur Üstü Meydanı Düzenleme" projesinin ilk taşları döşedi. Proje tamamlandığında Üftade Türbesi ve tarihi surların çevresi gün yüzüne çıkacak. Toplam 2 etaptan oluşacak projede Osmangazi Belediyesi 239 hak sahibinden 223 tanesi ile anlaşarak 4 bin 831,82 metrekare alanı kamulaştırdı. Yıkım çalışmaları tamamlanan alan tarihi doku ve sur duvarlarını ortaya çıktı. Proje çerçevesinde Üftade Sokak ve sur üstünde bin 350 metre alanda zemin kaplama ve Üftade Sokak üzerinde 650 metre zemin kaplaması işinin 2024 yılında bitmesi planlanıyor. Sur Üstü Meydanı Düzenlemesi ilk taşı koyma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hak İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Kavaklı Mahallesi Muhtarı Serap Akgün, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

"Bursa yeni bir mekana kavuşacak"

Osmangazi'de tarihi Bursa'yı gün yüzüne çıkarttıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak ilçenin her noktasına ulaşarak hizmet götürüyoruz. 136 mahallemiz var bu mahallelerimizin günlük ihtiyaçları önem arz ediyor ama bununla birlikte tarihi Bursa'da önemli eserleri ortaya çıkartıyoruz. Bursa bir tarih ve kültür şehri maneviyatı yüksek inanç turizmi adına yurt içi ve dışından yoğun turist çekiyor. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'ya gelen ziyaretçilerimizin tarih dokusu içinde gezerek Bursa, Türk ve Osmanlı tarihini görebileceği mekanları oluşturduk ve oluşturmaya devam ediyoruz. Kayhan, Okçular, Uzun Çarşı, Kapalı Çarşı, Bakırcılar, Ulu Çarşı, Hisar Önü ve tüm Hisar Bölgesini hedefe alarak sanal ortamdaki Bursa'yı burada inşa ediyoruz. Biz Hisar Bölgesi'nin kentsel tasarımını yaptık. Bu tasarımı yaparken biz her şeyi biliriz demedik, burada yaşayan vatandaşlarla üniversiteler ve hisarda yaşamış hemşerilerimizi bir araya getirerek hisar bölgesinin sosyal ve fiziki dokusunu araştırdık. Mimar Sinan Üniversitesi bir kentsel tasarım projesi gerçekleştirdi. Bu proje çerçevesinde adım adım tarihi Bursa'yı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren Osmangazi Çıkmazı, Kale Sokak, Oruçbey Caddesi, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sur Üstü Yapı, Oruçbey Caddesi, arkeolojik kazı sahası, 9 bin metre karelik bir alan onun yanında Filiboz Mescidi, gibi projeleri arka arkaya tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah Cuma namazını Filiboz mescidinde kılacağız. Sonraki hafta ise Arkeopark'ın temel atma törenini yapacağız. 25 Mart 2021 tarihinde sur duvarında meydana gelen kayma oluşması neticesinde bu alan riskli bölge ilan edildi. Burasının projesini yapılması işi bizlere düştü şükrediyoruz. Bu onurlu bir vazife inşallah bu vazifeyi en kısa zamanda en iyi şekilde inşa edip burasını tamamladığımızda Bursa yeni bir mekana kavuşacak. Sur üstü yapıyı, buradaki meydanı,Üftade Sokak'la birlikte ortaya çıkartacağız. Yaptığımız çalışma basit bir çalışma değil alanında uzman kişilerin detaylı çalışması sonucu ortaya çıkan projenin bugün temelini atıyoruz" dedi.

Kavaklı Mahalle Muhtarı Serap Akgün, ise mahallesindeki tarihi yapıları ayağa kaldırarak Bursa'nın çehresini güzelleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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