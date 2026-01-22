Osmangazi Belediyesi binalarını Türk Bayraklarıyla donattı

Osmangazi Belediyesi, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik çirkin saldırının ardından belediye hizmet binalarını ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatarak hain saldırıyı kınadı.

Ülkemizin ve milletimizin varlığı ile bağımsızlığını temsil eden şanlı Türk bayrağına, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrası Osmangazi Belediyesi, hizmet binalarına ay yıldızlı Türk bayrakları astı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın talimatları doğrultusunda başta Osmangazi Belediyesi merkez bina olmak üzere tüm hizmet binaları Türk bayraklarıyla süslendi. Cumhuriyetin değerlerine ve Türk bayrağına her zaman sahip çıkan Osmangazi Belediyesi, bunu son olarak Türk bayrağına en güçlü şekilde sahip çıkarak bir kez daha göstermiş oldu.

Bursalı vatandaşlar ise Osmangazi Belediyesi'nin Türk bayrağına sahip çıkan tutumunu tebrik ederek destek verdi. - BURSA