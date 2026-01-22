Osmangazi Belediyesi binalarını Türk Bayraklarıyla donattı - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi binalarını Türk Bayraklarıyla donattı

22.01.2026 16:03  Güncelleme: 16:09
Osmangazi Belediyesi, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırı sonrası hizmet binalarını ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatarak olayı kınadı. Başkan Erkan Aydın'ın talimatıyla Bursa'daki tüm hizmet binaları Türk bayraklarıyla süslendi ve vatandaşlar bu tutumu destekledi.

Osmangazi Belediyesi, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik çirkin saldırının ardından belediye hizmet binalarını ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatarak hain saldırıyı kınadı.

Ülkemizin ve milletimizin varlığı ile bağımsızlığını temsil eden şanlı Türk bayrağına, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrası Osmangazi Belediyesi, hizmet binalarına ay yıldızlı Türk bayrakları astı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın talimatları doğrultusunda başta Osmangazi Belediyesi merkez bina olmak üzere tüm hizmet binaları Türk bayraklarıyla süslendi. Cumhuriyetin değerlerine ve Türk bayrağına her zaman sahip çıkan Osmangazi Belediyesi, bunu son olarak Türk bayrağına en güçlü şekilde sahip çıkarak bir kez daha göstermiş oldu.

Bursalı vatandaşlar ise Osmangazi Belediyesi'nin Türk bayrağına sahip çıkan tutumunu tebrik ederek destek verdi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi binalarını Türk Bayraklarıyla donattı
