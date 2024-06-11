Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

Yerel

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzaladığı protokolle geleceğin veteriner hekimlerinin uzmanlaşmasına katkı sağlayacak. Başkan Erkan Aydın, "Hayvanları uyutmayıp kısırlaştırma kapsamında bir süreci hedefliyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında eğitim ve bilimsel iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, Veteriner Fakültesi 4 ve 5. sınıf öğrencileri Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde alanında uzman veteriner hekimlerle; klinik tedavileri, hayvan muayenesi, hastalarla ilgili rapor yazımı, görüntüleme yöntemlerinin uygulanması ve yorumlanması ile operasyonlara katılacak. Biyokimyasal ve hematolojik tetkikler için ayrıca biyopsi ve tanısal virolojik, mikrobiyolojik, parazitolojik, patolojik örnek alabilme eğitimleri alacak.

İmzalanan protokol çerçevesinde 80 öğrenci eğitim ve öğretim hayatı boyunca yılda 9 ay, haftanın iki günü eğitim görebilecek. Bu eğitimlerde öğrencilere özellikle kısırlaştırma çalışmaları hakkında özel eğitimler verilecek.

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik protokolü imzaladı.

Hayvanlara her zaman sahip çıkacaklarını belirten Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Böyle bir iş birliği imza attıkları için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi dekan ve dekan yardımcısına teşekkür ediyorum. Veteriner Fakültesi 4 ve 5. sınıf öğrencileri haftanın iki günü burada hayvanlara ilgili birçok konuda eğitim desteği alacak. Biz, bu çalışmayı bilimsel çerçevede arzuladığımız için dekanımız öğrencilerin yetişmesine katkı sunacağı için bize destek verdi. Daha önce veteriner fakültesiyle eğitim işbirlikleri yaptık. Bu iş birliklerimiz yine devam edecek. Verilen eğitimlerle buradaki hizmeti daha iyi standartlara daha iyi nasıl taşırız ve sokak hayvanlarıyla ilgili bütün Türkiye'nin gündeminde olan konu olan kısırlaştırmayı hızlandırıcı, hayvanları uyutmayıp kısırlaştırma kapsamında bir süreci hedefliyoruz."

Böyle bir protokol imzaladığı için Başkan Aydın'a teşekkür eden Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik ise şöyle konuştu:

"Bu birliktelik uzun yıllar devam edecek"

"Biz fakülte olarak Osmangazi Belediyesi ile bir işbirliği içinde olmaktan mutluyuz. Bizim Osmangazi Belediyesi ile süre gelen bir işbirliğimiz var. Bu iş birliğini hocalarımızın bilimsel anlamda destekleriyle sürdüreceğiz. Öğrencilerimizi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne göndererek burada öğrencilerimize Osmangazi Belediyesi, uygulamalı eğitim imkanı sağlayacak. Bu birliktelik inşallah uzun yıllar devam edecek. Öğrencilerimiz bu merkeze gelmekten son derece mutlular, işbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun."

Protokolün ardından Başkan Aydın ve Dekan Şenlik, barınakları gezerek burada tedavi gören hayvanlar hakkında bilgi aldı.