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Osmangazi'de asfalt mesaisi sürüyor - Son Dakika

Osmangazi'de asfalt mesaisi sürüyor

25.11.2021 14:57
Osmangazi'de asfalt mesaisi sürüyor

Osmangazi Belediyesi, vatandaşın daha rahat ve güvenli ulaşıma kavuşması için yürüttüğü asfalt mesaisini ara vermeden sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşın daha rahat ve güvenli ulaşıma kavuşması için yürüttüğü asfalt mesaisini ara vermeden sürdürüyor. Havaların uygun olmasını fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçen hafta sonu 3 farklı mahallede 8 sokak ve 1 caddeyi 2 bin 250 ton sıcak asfalt dökerek yeniledi.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde bozuk yolları bir bir yeniliyor. Yılın 12 ayı devam eden hizmetlerine, havaların da iyi gitmesini fırsat bilerek hummalı bir şekilde devam eden ekipler, Yunuseli Mahallesi 9'uncu Can Sokak, 671'inci Sokak, 280'inci Sokak, 654'üncü Sokak, 773'üncü Sokak, 5'inci Akçay Sokak, 672'inci Sokak ile Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1'inci Ertem Sokak ve Nilüferköy Mahallesi 2'inci Mimar Sinan Cadde'de yaklaşık 1.250 metrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri ulaşım yatırımlarının sadece Osmangazi değil, Bursa'nın şehir içi trafiğine nefes aldıran yatırımlar olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mevcut yolların iyileştirilmesi çalışmaları dışında, Bursa'ya yeni yollar, yeni arterler kazandırdıklarını söyledi. Başkan Dündar, "Ekiplerimiz, her gün farklı bir mahallede yolların bozulan zemininin yenilenmesi için gerek yama, gerekse yolun tamamının sökülerek yenilenmesi için çalışmalarını yılın 12 ayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri çalışmayla, Yunuseli, Nilüferköy ve Demirtaş Cumhuriyet mahallelerimizdeki 8 sokak ve bir caddeyi sıcak asfaltla kaplayarak yeniledi. Diğer taraftan, yeni yol açma çalışmalarımız da devam ediyor. Son olarak ekiplerimiz, Yunuseli-Akyıldız Caddesi'ni Alman Kanalı üzerinden Armutköy yoluna bağlayacak caddenin yapım çalışmalarını tamamlamak üzere. Ulaşım, şehirlerde gelişmişliğin bir göstergesi. Bizler, Osmangazi'de bir yandan modern bir şehir inşa ederken, buna paralel olarak ulaşım yatırımlarımızı da kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'de asfalt mesaisi sürüyor
Osmangazi'de asfalt mesaisi sürüyor
Osmangazi'de asfalt mesaisi sürüyor
Osmangazi'de asfalt mesaisi sürüyor
Osmangazi'de asfalt mesaisi sürüyor

Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'de asfalt mesaisi sürüyor - Son Dakika


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