Osmangazi'de Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika
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Osmangazi'de Bin Kişilik İftar Sofrası

Bursa'nın Yeşilova Mahallesi'nde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaklaşık 1000 kişi aynı sofra etrafında buluştu. Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının birlik ruhunu yaşatmak için iftar sofraları kurduklarını belirtti.

26.03.2025 16:25
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Yeşilova Mahallesi'nde bin kişilik iftar sofrası

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi tarafından Yeşilova Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yaklaşık 1000 kişi ile aynı sofrayı paylaştı.

Osmangazi Belediyesi, mahallelerde kurduğu iftar sofraları ile Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu tüm ilçede yaşatmayı sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi tarafından Yeşilova Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yaklaşık 1000 kişi aynı sofra etrafında buluştu. Sönmez İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi CHP İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Yapılan duaya hep birlikte amin diyen Yeşilova sakinleri, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.

İftar sofralarını tek tek dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Ramazan ayında yurttaşlarımız ile aynı sofrada buluşmaya önem veriyoruz. Ramazan'ın bolluk ve bereketini paylaşmak adına mahallelerimizde iftar sofraları kuruyoruz. Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğine yoğun katılım gösterdiğiniz için siz değerli Yeşilova sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Allah tutuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayının son haftasına girdik. İnşallah Ramazan Bayramı'nı da hep birlikte karşılayacağız. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Rabbim bizleri nice Ramazan aylarına ve bayramlara eriştirsin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika

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