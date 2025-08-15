Osmangazi'de Gezici Kütüphane ile Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi'de Gezici Kütüphane ile Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılanıyor

Osmangazi\'de Gezici Kütüphane ile Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılanıyor
15.08.2025 13:56  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi'nin Gezici Kütüphanesi, kırsal mahallelerdeki çocuklara yaz tatilinde eğitici etkinlikler sunarak kitap sevgisini aşılıyor. Son olarak Çaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte tanınmış yazar Halime Yıldız, çocuklarla söyleşi yaparak kelimelerin önemini anlattı.

Osmangazi'nin merkeze uzak kırsal mahallerindeki çocukları kitap ile buluşturan Gezici Kütüphane, yaz tatili döneminde çocuklar için birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin ilçede yaşayan çocukların tatillerini en verimli şekilde geçirmesi için yollara çıkardığı Gezici Kütüphane kırsal mahallelerde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Son olarak Kırsal Çaybaşı Mahallesini ziyaret eden Gezici Kütüphane düzenlediği etkinliklerle çocukların keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmesini sağladı. Çaybaşı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar köylerine gelen kütüphanedeki kitapları okuma fırsatı bulurken Çocuk Edebiyatının Tanınmış İsmi Halime Yıldız, ise söyleşi düzenledi. Çocuklara kitap sevgisi aşılayan buluşmada, minik öğrenciler merak ettikleri soruları Halime Yıldız'a sordu. Oldukça keyifli geçen söyleşide Yıldız, çocuklara kelimelerin önemi, nerelerde kullanmaları gerektiği, kelimelerin anlamlarından emin olmak için sözlük kullanmaları ve kelimelerini çoğaltmaları gerektiği konularda bilgiler verdi.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinliği çok beğendiğini ifade eden Çocuk Edebiyatının Tanınmış İsmi Halime Yıldız, "Ulaşamadığımız yer bizim değildir. Köylere ve çocuklara ulaşmak gerçekten takdir edilesi bir hizmet, bugün çocuklarla kelimeler üzerine konuştuk. Kelimeler bizim her zaman kullandığımız ve bilincinde olmamız gereken varlıklarımız söz varlığımızdan bahsettik, çocuklar bana sorular sordu. Çocuklara masallar anlattım. Bugün çocuklara Kertenkelime ve Tuhaf Şeyler Adası" kitaplarını imzalayarak verdim, çocuklar kitaplarımı burada okuma fırsatı buldu. Bu iki kitapta kelimelerle ilgili küçük maceralardan bahseden kitaplar, her şeyden önce insanların kendini ifade edebilmesi için kelimelere ihtiyacı var bunun bilincine varması çocukların doğru kelimelerle kendini anlatabilmesi onlar arasında iletişimi kolaylaştırıyor. Yanlış kullanılmış ve haddini aşan bir kelime bizi çok kırabiliyor. Olumlu kelimeleri kullandığımızda hayatımızın ne kadar farklı olabildiğini çok fazla kelime biriktirdiğimizde kendimizi ne kadar güzel ifade edebildiğini çocuklara anlattım" dedi.

Gezici Kütüphane sayesinde keyifli bir gün geçirdiklerini belirten Çaybaşı mahallesi sakini çocuklar, "Osmangazi Belediyesi, bizleri düşünerek mahallemize Gezici Kütüphaneyi getirmiş, kütüphanede bulunan kitapları okuma fırsatı bulduk. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdik. Bu güzel hizmeti bizlere sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Yazar Halime Yıldız, çocuklara "Kertenkelime ve Tuhaf Şeyler Adası" kitaplarını imzalayarak hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de Gezici Kütüphane ile Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı Ezgi Apartmanı davasında yakalanan 2 sanık tutuklandı
Arda Turan’ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham’a gidiyor Arda Turan'ın yıldızı Kevin, rekor fiyata Fulham'a gidiyor
BtcTurk’te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu BtcTurk'te milyon dolarlık hareketlilik: İşlemler durduruldu
Emine Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek Emine Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Gönüllerde yeşeren tüm umutlar AK Parti ile gerçekleşecek
İlk görüntü geldi Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya’da İlk görüntü geldi! Göztepeli yıldız Romulo, transfer için Almanya'da
Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı Oyun sırasında arabanın bagajında mahsur kalan çocuk ağır yaralandı
23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu 23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu

13:26
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
13:24
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
09:42
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
18:22
Konya’da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
Konya'da pist bisikleti dünya rekoru kırıldı
18:20
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
18:16
Rıdvan Dilmen’den dev iddia: Avrupa’da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
18:06
Karagümrük maçında oynayacak mı Okan Buruk’tan Victor Osimhen kararı
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı
18:00
Şanlıurfa’da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
Şanlıurfa'da komşuların tartışması kavgaya döndü: 3 yaralı
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 13:59:24. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Gezici Kütüphane ile Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.