Osmangazi\'de Gezici Kütüphane ile Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılanıyor

Osmangazi'nin merkeze uzak kırsal mahallerindeki çocukları kitap ile buluşturan Gezici Kütüphane, yaz tatili döneminde çocuklar için birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Osmangazi Belediyesi'nin ilçede yaşayan çocukların tatillerini en verimli şekilde geçirmesi için yollara çıkardığı Gezici Kütüphane kırsal mahallelerde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Son olarak Kırsal Çaybaşı Mahallesini ziyaret eden Gezici Kütüphane düzenlediği etkinliklerle çocukların keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmesini sağladı. Çaybaşı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar köylerine gelen kütüphanedeki kitapları okuma fırsatı bulurken Çocuk Edebiyatının Tanınmış İsmi Halime Yıldız, ise söyleşi düzenledi. Çocuklara kitap sevgisi aşılayan buluşmada, minik öğrenciler merak ettikleri soruları Halime Yıldız'a sordu. Oldukça keyifli geçen söyleşide Yıldız, çocuklara kelimelerin önemi, nerelerde kullanmaları gerektiği, kelimelerin anlamlarından emin olmak için sözlük kullanmaları ve kelimelerini çoğaltmaları gerektiği konularda bilgiler verdi.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinliği çok beğendiğini ifade eden Çocuk Edebiyatının Tanınmış İsmi Halime Yıldız, "Ulaşamadığımız yer bizim değildir. Köylere ve çocuklara ulaşmak gerçekten takdir edilesi bir hizmet, bugün çocuklarla kelimeler üzerine konuştuk. Kelimeler bizim her zaman kullandığımız ve bilincinde olmamız gereken varlıklarımız söz varlığımızdan bahsettik, çocuklar bana sorular sordu. Çocuklara masallar anlattım. Bugün çocuklara Kertenkelime ve Tuhaf Şeyler Adası" kitaplarını imzalayarak verdim, çocuklar kitaplarımı burada okuma fırsatı buldu. Bu iki kitapta kelimelerle ilgili küçük maceralardan bahseden kitaplar, her şeyden önce insanların kendini ifade edebilmesi için kelimelere ihtiyacı var bunun bilincine varması çocukların doğru kelimelerle kendini anlatabilmesi onlar arasında iletişimi kolaylaştırıyor. Yanlış kullanılmış ve haddini aşan bir kelime bizi çok kırabiliyor. Olumlu kelimeleri kullandığımızda hayatımızın ne kadar farklı olabildiğini çok fazla kelime biriktirdiğimizde kendimizi ne kadar güzel ifade edebildiğini çocuklara anlattım" dedi.

Gezici Kütüphane sayesinde keyifli bir gün geçirdiklerini belirten Çaybaşı mahallesi sakini çocuklar, "Osmangazi Belediyesi, bizleri düşünerek mahallemize Gezici Kütüphaneyi getirmiş, kütüphanede bulunan kitapları okuma fırsatı bulduk. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdik. Bu güzel hizmeti bizlere sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Yazar Halime Yıldız, çocuklara "Kertenkelime ve Tuhaf Şeyler Adası" kitaplarını imzalayarak hediye etti. - BURSA