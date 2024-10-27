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Osmangazi'de Cumhuriyet Coşkusu

Osmangazi\'de Cumhuriyet Coşkusu

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

27.10.2024 23:36  Güncelleme: 23:39
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Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Emir Can İğrek, seslendirdiği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılını birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen konserde Türk pop müziğinin yükselen yıldızı Emir Can İğrek, Osmangazililere coşku dolu bir akşam yaşattı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik eden yüzlerce kişi, yaklaşık 2 saat süren konserde doyasıya eğlendi. Dillerden düşmeyen eserlerini coşkulu kalabalık önünde seslendiren İğrek, tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını da lanetleyen İğrek, şehitlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye çıkarak ünlü sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti. Yaptığı konuşmada TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırınsa şehit olanları rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirten Başkan Aydın, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılarımıza da Allah acil şifalar versin. Ülkemizi bölmek isteyen teröristlere asla geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını meydanlarda, konser alanlarında ve sokaklarda büyük bir coşku ile kutluyoruz. İnşallah nice 101 yıllar daha kutlayacağız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olanlar da sizlersiniz' diyordu. Şimdi ben meydanı dolduran binlerce gencimize, Atatürk'ün dediği gibi 'Cumhuriyeti ilelebet yaşatmaya var mısınız?' diye soruyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların 'Evet' diye cevap vermesi üzerine Başkan Aydın, "Siz varsanız biz dünden varız. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun. İnşallah hep birlikte nice Cumhuriyet Bayramları kutlayacağız. Bizlere coşku dolu bir akşam yaşatan Emir Can İğrek'e de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konseri izleyenler arasında yer alan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Parti Üyesi Canan Taşer de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu binlerce Osmangazili ile birlikte yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmangazi'de Cumhuriyet Coşkusu - Son Dakika

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