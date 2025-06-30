Osmangazi'de Yeni Kreşler Hizmete Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmangazi'de Yeni Kreşler Hizmete Açılıyor

Osmangazi\'de Yeni Kreşler Hizmete Açılıyor
30.06.2025 16:46  Güncelleme: 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yunuseli ve Küplüpınar mahallelerindeki yeni kreş inşaatlarını inceledi. Her iki kreşin yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını duyurdu; kreşlerde toplam 200 çocuk eğitim alacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, inşaat çalışmalarında sona gelinen Yunuseli ve Küplüpınar mahallelerindeki kreşlerde incelemelerde bulundu. Başkan Aydın, her iki kreşinde yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, inşaatı bitme noktasına gelen ve açılmak için gün sayan Yunuseli ve Küplüpınar mahallelerindeki kreşleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak inşaatı yüzde 90 oranında tamamlanan Yunuseli Mahallesi'ndeki Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret eden Başkan Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde 20'şer kişilik 6 adet kreş sınıfı, 3 adet yönetim odası ve açık oyun alanı bulunacak. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreşte 120 öğrenci, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak. Başkan Aydın, daha sonra inşaatı büyük oranda biten ve Ağustos ayında hizmete açılması planlanan Küplüpınar Mahallesi'ndeki kreşi ziyaret etti. Kreşin inşaatına katkıda bulunan hayırsever iş insanları Osman ve Ali Özelif'in merhum babaları Hamit Özelif'in adını taşıyacak olan 2 katlı kreş, 600 metre kare alanda 80 öğrenciye hizmet verecek.

Osmangazi'de kreş sayısının kısa süre içerisinde 7'ye ulaşacağını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Yunuseli'de inşaatı devam eden Candan Genceroğlu Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin inşaatını ziyaret ettik. İnşaatın şu anda yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında temelini attığımız kreşimizi Temmuz veya Ağustos ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Eylül ayında çocuklarımızın eğitim görmesini sağlayacağız. 120 çocuğumuz bu kreşimizde eğitim alacak. Emeği geçen hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Osmangazi'de kreş sayımız kısa süre içinde 7'ye ulaşacak. 500'e yakın çocuğumuza da çağdaş, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir eğitime kavuşturmuş olacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erkan Aydın, Osmangazi, İnşaat, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'de Yeni Kreşler Hizmete Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Manisa’daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı Manisa'daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
Hindistan’da dini törende izdiham: 3 ölü, 50’den fazla yaralı Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı

16:31
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
16:25
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
15:26
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
08:09
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
07:07
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
00:56
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü Sürücü ağır yaralı
Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı
00:35
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:30
İzmir’deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
İzmir'deki yangından duygu dolu görüntüler: Mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
00:11
Macron, İran’da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi
23:52
Mersin’deki Göksu Deltası’nda yangın
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın
23:20
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı 43 kişi hayatını kaybetti
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 17:07:35. #7.13#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Yeni Kreşler Hizmete Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.