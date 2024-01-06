Osmangazi Meydanı açılış için gün sayıyor

Osmangazi Meydanı'nda alt meydanın asfalt çalışması tamamlandı

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Osmangazi Meydanı'nda açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Dev meydanın Ulubatlı Hasan Bulvarı tarafındaki bölümünde asfalt çalışmaları tamamlanarak alt meydan ortaya çıkmış oldu.

Bursa'nın uzun yıllardır özlemini duyduğu ve şehrin yeni vitrini olacak meydan, Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Şehrin çöküntü bölgesini kentsel dönüşüm çalışmasıyla ihya edip, yeraltı katlı otoparkı, dev meydanı ve sosyal alanlarıyla çok fonksiyonlu cazibe merkezine dönüştüren Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın yeni buluşma noktasını önümüzdeki günlerde hizmete açmaya hazırlanıyor.

Osmangazi Meydanı'nın Ulubatlı Hasan Bulvarı tarafındaki cephesinde asfalt ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. 2 bin araçlık 4 katlı otoparkın girişi olarak kullanılacak alandaki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'ya yakın bir zamanda yeni bir vizyon eser kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dündar: "Bursa'nın önemli yatırımı"

Bursa'nın ve Osmangazi'nin en önemli yatırımlarından birini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dündar, "Osmangazi Meydanı'nda kamulaştırmalar, yıkımlar ve temel kazılarıyla uzun yıllardır devam eden çalışmaların sonuna geldik. Artık meydanın çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Büyük meydan öncesinde alt meydanın düzenlemesini tamamladık. Ulubatlı Hasan Bulvarı tarafındaki asfalt çalışmalarının bitmesiyle ilk meydan ortaya çıkmış oldu. Çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte Osmangazi Meydanı önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.