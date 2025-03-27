Osmaniye Belediyesi\'nden Kadir Gecesi\'nde Toplu Sahur İkramı

Osmaniye Belediyesi, Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli Meydanı Atatürk Anıtı yanına kurulan iftar çadırında, toplu sahur yemeği verdi. Kurulan sahur sofrasında, Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlatılan çorba ve kahvaltılık vatandaşlara ikram edildi.
Ramazan'ın ilk gününden bu yana vatandaşlara hizmet veren iftar çadırında, sahur programı düzenlendi. Alana gelen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, masaları dolaşarak "Hoş geldiniz, geceniz mübarek olsun, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin" dedi. Başkan Çenet, "Mübarek Kadir Gecesi'nde kurduğumuz sahur soframıza katılım sağlayarak kandil gecemizin manevi iklimini birlikte paylaştığımız hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sahur yemeğinin ardından yemek duası yapıldı. Sabah ezanının okunmasının ardından vatandaşlar evlerine dağıldı. Sahur programına Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in yanı sıra MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Merkez İlçe Başkanı Bilal Çenet, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Çağatay Geçeroğlu, parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - OSMANİYE
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