Başkan İbrahim Çenet, öğrencilerle iftarda buluştu

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları kapsamında, Ankara Osmaniye Vakfı'nda üniversite öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi. Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in de katıldığı program yoğun katılımla gerçekleşti.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları kapsamında Ankara'da öğrenim gören Osmaniyeli üniversite öğrencileri aynı sofrada buluştu. Osmaniye Vakfı'nda gerçekleştirilen iftar programında öğrenciler sıcak ve samimi bir aile ortamında oruçlarını açtı. Birlik, beraberlik ve kaynaşmanın ön planda olduğu programda öğrenciler Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in eşi Ebru Çenet ile birlikte katıldığı programda öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

MHP Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Osmaniye Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Yavuz'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programının ardından Başkan Çenet, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Çenet, Osmaniye'de tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Gençlerin talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Çenet, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

İftar programının ardından konuşan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Bugün Ankara'da Osmaniye Vakfı'ndayız. Maneviyatı yüksek bir ayda, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin himayelerinde faaliyetlerini sürdüren ve Akın Yavuz'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Osmaniye Vakfı'nda öğrencilerimizle bir araya geldik. İftar sonrası gerçekleştirdiğimiz sohbet de son derece güzel geçti. Bizlere ev sahipliği yapan vakıf başkanımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür eden MHP Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Osmaniye Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Yavuz ise Osmaniye Vakfı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Program sonunda Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere takdim edildi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla program sona erdi. - OSMANİYE