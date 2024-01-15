 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de 39 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli kardeşinin kimliğiyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 39 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Osmaniye'de ve çevre illerde birçok hırsızlık olayına karışan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandı. Elektrikli bisiklet hırsızlığı olayında 16 kamera 276 saatlik görüntü incelemesi sonucunda tespit edilen şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:47
Abone Ol

Osmaniye'de 39 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Elektrikli bisiklet hırsızlığı kameralara yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'de ve çevre illerde birçok hırsızlık olayına karışan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; elektrikli bisiklet hırsızlığı olayın şüphelisini 16 kamera 276 saatlik görüntü inceleyerek tespit etti. Tespit edilen şahsın; Osmaniye ve çevre illerde birçok hırsızlık olayına karışan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yetkin G. olduğunu anlaşıldı. Osmaniye'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalan şahsın polis kontrol noktalarından yakalanmamak için kendisine benzeyen kardeşinin kimliğini kullandığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Yetkin G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye\'de 39 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Hırsızlık, Suç, Operasyon, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 39 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli kardeşinin kimliğiyle yakalandı - Son Dakika


13:50
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
13:50 Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 39 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli kardeşinin kimliğiyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement