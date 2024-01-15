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Osmaniye'de 39 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Elektrikli bisiklet hırsızlığı kameralara yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'de ve çevre illerde birçok hırsızlık olayına karışan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; elektrikli bisiklet hırsızlığı olayın şüphelisini 16 kamera 276 saatlik görüntü inceleyerek tespit etti. Tespit edilen şahsın; Osmaniye ve çevre illerde birçok hırsızlık olayına karışan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yetkin G. olduğunu anlaşıldı. Osmaniye'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalan şahsın polis kontrol noktalarından yakalanmamak için kendisine benzeyen kardeşinin kimliğini kullandığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Yetkin G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.