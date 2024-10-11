Osmaniye'de Akaryakıt Zamlarına Tepki

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de motorine ve benzine gelen zamlara vatandaşlar tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen bir vatandaş, "Akaryakıta zam gelmiş. Biz bu arabalarımızı satalım eşeklere hayvanlara binelim, eski zaman günlerimize dönelim" dedi.

Dün mazota gelen 77 kuruşluk zamdan sonra bugün de benzine 64 kuruş zam geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar akaryakıta art arda gelen zamlara tepki gösterdi.

"Akaryakıt fiyatları çiftçiyi bitirdi"

Akaryakıt alan bir vatandaş, "Akaryakıta zam gelmiş. Biz bu arabalarımızı satalım eşeklere hayvanlara binelim Eski zaman günlerimize dönelim" dedi. Başka bir vatandaş ise "Çiftçiyiz, buğday falan ekiyoruz o da para yapmıyor. Mazota zam geliyor ne yapmalıyız şimdi? Böyle giderse bırakacağız, başka işlere yöneleceğiz. Çiftçilik battı şu durumda. Akaryakıt fiyatları bitirdi zaten, tarlaları satmaya başladık şu anda" diye konuştu.

Nakliyecilik yapan bir başka vatandaş ise "Yine gelen zamların yüzünden feleğimiz şaştı. İşimiz gücümüz mazotla. Ekmeğimizi yapamaz olduk. İşe çıkamıyoruz. Yaptığımız işi zaten mazota harcıyoruz. Bir işe yaramaz oldu. Kazandığınız parayla eve ekmek götürecek durumda değiliz. Mazot zamlarının bitmesini istiyoruz" dedi.