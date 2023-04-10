Osmaniye'de AKP Aday Adayı, Aday Listesine Tepki Gösterdi: "Derya Yanık Hanımefendi, Aile Bakanı. Osmaniye'nin Sokağını Bilmez, Toplumda Karşılığı... - Son Dakika
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Osmaniye'de AKP Aday Adayı, Aday Listesine Tepki Gösterdi: "Derya Yanık Hanımefendi, Aile Bakanı. Osmaniye'nin Sokağını Bilmez, Toplumda Karşılığı...

10.04.2023 13:39

Osmaniye’de, AKP’den milletvekili aday adayı olan İmam Hüseyin Çelik, açıklanan Osmaniye aday listesine tepki gösterdi. Çelik, “Derya Yanık hanımefendi Aile Bakanı. Osmaniye'nin sokağını bilmez, toplumda ve halkta karşılığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gönderdi. Tamam, eyvallah. Başımızın üstünde… Ama burada öyle yanlış hareketler var ki… İl başkanı Seydi Gürsoy, 16 Mart'ta istifa etmesi gerekirken istifa etmeyip bugüne kadar il başkanı olarak buraya geldi. Şimdi ikinci sıraya geldi” dedi.

Osmaniye'de, AKP'den milletvekili aday adayı olan İmam Hüseyin Çelik, açıklanan Osmaniye aday listesine tepki gösterdi. Çelik, "Derya Yanık hanımefendi Aile Bakanı. Osmaniye'nin sokağını bilmez, toplumda ve halkta karşılığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gönderdi. Tamam, eyvallah. Başımızın üstünde… Ama burada öyle yanlış hareketler var ki… İl başkanı Seydi Gürsoy, 16 Mart'ta istifa etmesi gerekirken istifa etmeyip bugüne kadar il başkanı olarak buraya geldi. Şimdi ikinci sıraya geldi" dedi.

Osmaniye'de AKP'den milletvekili aday adayı olan İmam Hüseyin Çelik, AKP'nin Osmaniye milletvekili aday listesine tepki gösterdi. İmam Hüseyin Çelik, şunları söyledi:

"Bugün benim burada basın açıklamamın sebebi şudur: Derya Yanık hanımefendi Aile Bakanı. Osmaniye'nin sokağını bilmez, toplumda ve halkta karşılığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gönderdi. Tamam, eyvallah. Başımızın üstünde… Ama burada öyle bir vaka var ki, öyle yanlış hareketler var ki… Burada İl Başkanı Seydi Gürsoy, 16 Mart'ta istifa etmesi gerekirken istifa etmeyip, bugüne kadar il başkanı olarak buraya geldi. Şimdi ikinci sıraya geldi.

Şimdi soruyorum size. Hala Facebook profilinde, il başkanı olarak geçiyor. Şimdi bugün burada bizi aday adaylık tanıtımında, il başkanı olarak geçiyor. Şimdi peki, ben cuma günü; 'Seydi, sen milletvekili adayıymışsın ikinci sıradan' dedim, 'Derya Hanım da 1'deymiş' dedim, bu nasıl oluyor?

İmam ağabey dedi, 'Bunların hepsi dedikodu' dedi. O zaman dedim, 'Sen AK Parti İl Başkanısın, bu dedikoduları önlemen gerekiyor. Huzurumuz için Osmaniye'nin geleceği için' dedim. 'Nasıl yapmam gerekiyor' dedi. Basını çağıracaksın dedim 'yapamam' dedi. O zaman dedim yürütmeni topla, 'yapamam' dedi. O zaman dedim aday adaylarını topla, 'yapamam' dedi. O zaman Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir Beyefendiyi ara dedim. 'Yapamam' dedi. Bölge sorumlumuzu ara, 'yapamam' dedi. 'Sen bizi katakulliye getirdin, yanlış adamsın' dedim.

Benim ve tüm 39 tane aday adaylarının müracaatlarını gözümüzün içine baka baka gülerek yalan söyledin. Bizleri aldattın. Aday değilim dedin sen bana şunu söyledin, İmam abi, Derya Yanık hanımefendi, arkasını toparlayacak olan sensin, toplumda karşılığın var. Sen olmazsan ikiyi çıkarma şansımız yok dediniz mi demediniz mi? Elinizi vicdanınıza koyun. Bu seccadeye değil hepsiyle beraber Kur'an-ı Kerim'e el basın, çocuklarınızın yüzü hürmetine. Bu insanların gururuyla, bu insanların şerefiyle, bu insanların haysiyetiyle oynamaya; ne senin hakkın var ne de kimsenin haddine düşer.

Bu memleketin kaderiyle sizler oynuyorsunuz. Oynamayacaksınız ama siz de Seydi Gürsoy sana da hakkını bildireceğiz. Ben AK Parti'deyim, istifa etmedim. Ben buradayım ama ne 39 tane aday adayının gururuyla oynamaya hakkınız var, ne de benim. Benim gururumla kimse oynayamaz, oynayanı da gereği neyse yaparım, yaparız."

Kaynak: ANKA
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Zehra Zümrüt Selçuk, Derya Yanık, Osmaniye, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de AKP Aday Adayı, Aday Listesine Tepki Gösterdi: 'Derya Yanık Hanımefendi, Aile Bakanı. Osmaniye'nin Sokağını Bilmez, Toplumda Karşılığı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de AKP Aday Adayı, Aday Listesine Tepki Gösterdi: "Derya Yanık Hanımefendi, Aile Bakanı. Osmaniye'nin Sokağını Bilmez, Toplumda Karşılığı... - Son Dakika
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