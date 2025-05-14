Osmaniye'de Benzin Zammına Tepki

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, benzine gelen 1 lira 50 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonuna gelen bir vatandaş, "Zaten arabaya binemiyoruz gaz ile biniyoruz gaza da zam geldi, mazota da geliyor. Arabayı, motoru eve bağlayacağız bırakacağız" derken, başka bir vatandaş ise "Benzinsiz gezeceğiz bundan sonra. Yolda kalmaya devam. Yürüyerek gideceğiz, ne yapalım ki" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, benzine gelen 1 lira 50 kuruşluk zamma akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Zaten arabaya binemiyoruz gaz ile biniyoruz gaza da zam geldi, mazota da geliyor. Arabayı motoru eve bağlayacağız bırakacağız. Çiftçilik yapıyorum ben. Mazota geldi mi hepsine geliyor yağa şuna buna her şeye geliyor. Yiyeceğe, içeceğe gelmiyor mu hepsine geliyor. Bu mazotla gidiyor buradan her şey İstanbul'a gitse mazotla gidiyor ne ile gidiyor. Erken seçim gelsin hatta istifa ettiler bugün etsinler. Yazık günah bu millete."

"Ne yapabiliriz şimdi. Olmaması gerek böyle. Artık tarlaya giremeyeceğiz yapacak bir şey yok. Çiftçilik yapıyoruz. Vallahi çok pahalı mazot. Bir kere yapıyorsak bir kere yapmıyoruz, ikinciyi bırakıyoruz."

"Ne diyeyim ki alıştık, her gün geliyor. Gelsin bir yolu bulunur."

"Benzine zam geldiğinden dolayı, artık arabaya binmek istemiyorum. O yüzden de arabamı satıyorum. Satlığa çıkarttım arabamı."

"Benzine zam geldi arabaya benzin alamıyoruz ne yapacağız yapacak bir şey yok. Benzinsiz gezeceğiz bundan sonra. Yolda kalmaya devam.Yürüyerek gideceğiz, ne yapalım ki."