Osmaniye'de Berberler İş Yapamamaktan Yakınıyor - Son Dakika
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Osmaniye'de Berberler İş Yapamamaktan Yakınıyor

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Osmaniye'de berberlik yapan esnaf, çırak bulamamaktan ve iş yapamamaktan şikayet ediyor. Alım gücü düşen vatandaşların tıraş olmakta zorlandığını belirten berberler, insanların maddi durumlarını göz önünde bulundurduklarını ifade ediyor. Ayrıca, eğitim sisteminin de çırak bulmayı zorlaştırdığı ve emeklilerin tıraş ücretlerini pahalı bulduğu dile getiriliyor.

02.06.2024 10:58
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de berberlik yapan esnaf Metin Yaşar, hem çırak bulamamaktan hem de iş yapamamaktan yakındı. İnsanların maddi durumlarının farkında olduğunu ifade eden Yaşar, "Yeri geliyor bir şey yapmıyoruz ne diyorsa onu alıyoruz yani çok zorlamıyoruz müşterilerimizi. İnsanların zaten durumunu görüyoruz" dedi.

Osmaniye'de berberlik yapan Metin Yaşar, alım gücü düşen vatandaşların tıraş olmakta zorlandığını söyledi. Başka bir berber Özgür Coşar ise çırak ve kalfa bulamadığını ifade etti.

"Çırak bulma imkanı yok"

Özgür Coşar "30 yıllık esnafım 10 yıldır tek başıma çalışıyorum. Ne çırak ne kalfa hiçbir zaman bulunmuyor. Ne olacak bu esnafın hali" dedi.

Metin Yaşar ise "Eğitim düzeni bu şekilde olduğu için çırak bulma imkanı zor. Mesela çocuk 5. sınıfı bitirdiği zaman eskiden geliyordu çalışıyordu, bir meslek sahibi oluyordu. Halk Eğitim'e yazılıyordu. Şimdi eğitim orta, lise olduğu için liseyi bitiren bir insan gelip de çıraklık yapamıyor" diye konuştu.

"Emekliler 'Traş parası çok' diyor"

Metin Yaşar sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim işler hiç gün günü tutmaz. Gün olur iyi olur gün olur zayıf olur. Hafta içleri zayıf yani. Mesela adam 'Saç tıraşı ne kadar' diye soruyor. 120 lira, bilemedin işte yıkama 150 lira diyoruz. Yeri geliyor bir şey yapmıyoruz ne diyorsa onu alıyoruz yani çok zorlamıyoruz müşterilerimizi. İnsanların zaten durumunu görüyoruz. Adam tıraş oluyor sonra görüşürüz diyor, gidiş o gidiş. Adam bir daha dükkanın önünden de geçmiyor. Şimdi bir de iban işi çıktı, 'ibana atayım' diyorlar. Emeklilerden şikayetçiyim. Adam geliyor 'Tıraş parası çok' diyor. Tamam diyoruz senin ki böyle olsun diyoruz. 'Pahalı' diyor, 'Bu kadar olur mu' diyor. Paranın değerimi kaldı diyoruz? 100 lira 10 lira oldu, 200 lira 20 lira oldu hesabı. Adam diyor '10 bin lirayı alıyorum ama ben' diyor 'geçinemiyorum ki o parayla' diyor. Emekliler genelde ayda bir tıraş oluyor."

Osmaniye\'de Berberler İş Yapamamaktan Yakınıyor
Kaynak: ANKA

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