Osmaniye'de besiciler maliyetlerden dolayı besiciliği bırakma noktasına geldi - Son Dakika
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Osmaniye'de besiciler maliyetlerden dolayı besiciliği bırakma noktasına geldi

Osmaniye\'de besiciler maliyetlerden dolayı besiciliği bırakma noktasına geldi

Osmaniye'de küçükbaş hayvan besiciliği yapan üreticiler, artan maliyetlerden dolayı zor durumda olduklarını ve besiciliği bırakma noktasına geldiklerini dile getirdi.

16.05.2024 19:28  Güncelleme: 19:29
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'de kurbanlık satan besiciler, artan maliyetlerden nedeniyle besiciliği bırakma noktasına geldiklerini dile getirdi. Besici Mehmet Uyduran, "Geçen seneye göre maliyetler felaket derecede arttı. Aldığımız bir arpanın kilosunu geçen sene 5 liraya alırken, arpaya şu an için 10,5 liraya alıp hayvanlarımıza döküyoruz. Küspenin torbasını geçen sene 260- 270 liraya alırken şu an için küspenin torbası 550 lira" dedi. Başka bir besici Hasan Topal ise "Böyle giderse bırakacağız bunu hep, Türkiye de etsiz, ithale başlayacak. Ömrümüz bunun içinde geçti" diye konuştu.

Osmaniye'de küçükbaş hayvan besiciliği yapan üreticiler, artan maliyetlerden dert yandı.

"MALİYETLER FELAKET DERECEDE ARTTI"

Mehmet Uyduran, şunları söyledi:

"15-20 senedir bu işle uğraşıyorum. Geçen seneye göre maliyetler felaket derecede arttı. Aldığımız bir arpanın kilosunu geçen sene 5 liraya alırken, arpaya şu an için 10,5 liraya alıp hayvanlarımıza döküyoruz. Küspenin torbasını geçen sene 260- 270 liraya alırken şu an için küspenin torbası 550 lira. Aldığımız bir hapın kutusunu 20 liraya alıyorduk geçen sene 15 liraya alıyorduk, şu an olmuş 70 lira. Aldığımız bir ilacın şişesini yüz gramlığını 100 liraya, 70 liraya alırken şu an olmuş 100 gramlığı 250 lira. Aldığımız bir aşı 200-300 liraya alırken şu an olmuş bin 500 lira, şişesi. Arkadaşlar çıkıyor belediye olsun şey olsun, bunun maliyetini bilmedikleri için oturdukları yerden kilo ücreti açıklıyorlar. Siz bunu besiciye sorun, her şey iki katı."

"TERK EDECEĞİZ ARTIK"

Besici Hasan Topal ise "Doğdum doğalı bunun içinde uğraşıyorum. Bu işin içinden çıkışa hiç çaremiz yok. Bunu nasıl yapacağız biz de bilemiyoruz. Böyle giderse bırakacağız bunu hep,Türkiye'de etsiz, ithale başlayacak. Ömrümüz bunun içinde geçti. Ben 75 yaşına geldim doğdum bitti bununla uğraşıyorum terk edeceğiz artık" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de besiciler maliyetlerden dolayı besiciliği bırakma noktasına geldi - Son Dakika

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